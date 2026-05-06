به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در جلسه وبیناری استانداران مرزی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌ های موجود در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: این استان دارای ظرفیت ‌های منحصر به‌ فردی در حوزه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه است و می‌تواند نقش مؤثری در تأمین نیازهای کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه بهره‌ گیری از این ظرفیت‌ ها نیازمند تقویت زیرساخت‌ های لجستیکی و گمرکی است، افزود: تجهیز و توسعه گمرکات در استان‌ های مرزی به‌ ویژه آذربایجان شرقی، می‌تواند نقش بسزایی در تسریع روند واردات و کاهش هزینه‌ های مبادلاتی داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت تمرکززدایی در تصمیم‌ گیری‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: تفویض اختیارات به استانداران مرزی که از سیاست‌ های مهم دولت و مورد تأکید دکتر پزشکیان است، باید بیش از پیش تقویت شود تا امکان مدیریت مؤثرتر و پاسخگویی سریع‌تر به مسائل حوزه تجارت فراهم گردد.

سرمست ادامه داد: افزایش اختیارات در سطح استان‌ها، علاوه بر تسهیل فرآیندهای اجرایی، می‌تواند به رونق تجارت مرزی، افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و در نهایت رشد اقتصادی منطقه‌ای منجر شود.

وی در پایان بر آمادگی کامل استان برای ایفای نقش فعال ‌تر در زنجیره تأمین کشور تأکید کرد و خواستار توجه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی به توسعه زیرساخت‌ های مرتبط در استان‌ های مرزی شد.