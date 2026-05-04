به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه سوره امید، سه قسمت نخست پویانمایی طنز «هواگردان» که با هدف آشنایی نسل جوان با توانمندی‌های دفاعی و دستاوردهای فناورانه کشور در پلتفرم شاد منتشر شد، استقبال مخاطبان کودک و نوجوان را در برداشت.

بر اساس آمار ثبت‌شده در این پلتفرم، مجموع زمان تماشای این سه قسمت به بیش از ۱۰ هزار و ۵۸۰ ساعت رسیده است. این میزان بازدید معادل تماشای هم‌زمان این پویانمایی توسط بیش از ۴۰ هزار دانش‌آموز در یک نوبت پخش است.

«هواگردان» به تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی و کارگردانی محمدصالح دهقانی در مؤسسه سوره امید تولید شده است.

استقبال از این اثر، بار دیگر ظرفیت بالای قالب انیمیشن و زبان طنز را برای انتقال مفاهیم آموزشی و جذاب به نسل نوجوان نشان می‌دهد.

پخش این مجموعه در اپلیکیشن شاد ادامه دارد و مخاطبان می‌توانند از این پلتفرم تماشا کنند.