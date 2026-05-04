۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

دانش‌آموزان از پویانمایی طنز «هواگردان» استقبال کردند

پویانمایی طنز «هواگردان» در ایام جنگ رمضان منتشر و با استقبال دانش‌آموزان روبه‌رو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه سوره امید، سه قسمت نخست پویانمایی طنز «هواگردان» که با هدف آشنایی نسل جوان با توانمندی‌های دفاعی و دستاوردهای فناورانه کشور در پلتفرم شاد منتشر شد، استقبال مخاطبان کودک و نوجوان را در برداشت.

بر اساس آمار ثبت‌شده در این پلتفرم، مجموع زمان تماشای این سه قسمت به بیش از ۱۰ هزار و ۵۸۰ ساعت رسیده است. این میزان بازدید معادل تماشای هم‌زمان این پویانمایی توسط بیش از ۴۰ هزار دانش‌آموز در یک نوبت پخش است.

«هواگردان» به تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی و کارگردانی محمدصالح دهقانی در مؤسسه سوره امید تولید شده است.

استقبال از این اثر، بار دیگر ظرفیت بالای قالب انیمیشن و زبان طنز را برای انتقال مفاهیم آموزشی و جذاب به نسل نوجوان نشان می‌دهد.

پخش این مجموعه در اپلیکیشن شاد ادامه دارد و مخاطبان می‌توانند از این پلتفرم تماشا کنند.

کد مطلب 6819745
عطیه موذن

