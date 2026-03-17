به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوره امید، مجموعه پویانمایی «هواگردان» با هدف آشنایی نوجوانان با توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران، از ۲۴ اسفند در پلتفرم «شاد» آغاز به انتشار کرده است.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی محمدحسین صادقی و کارگردانی محمد صالح دهقانی، با بیانی طنز و رویکردی جذاب برای نسل نوجوان، به معرفی تسلیحات ایرانی به‌ویژه در حوزه‌های موشکی و پهپادی می‌پردازد و تقابل نظامی میان ایران و رژیم صهیونیستی را در قالبی داستان‌محور و سرگرم‌کننده به تصویر می‌کشد.

«هواگردان» تولید شده در موسسه سوره امید با ساختاری کوتاه و اپیزودیک در قالب پویانمایی دوبعدی و با تکنیک کات‌اوت تولید شده است.

فصل نخست این مجموعه به معرفی انواع تسلیحات ایرانی اختصاص دارد و تلاش کرده ضمن ارائه اطلاعات فنی ساده و قابل فهم برای مخاطب نوجوان، حس غرور ملی و اعتماد به نفس را در میان نسل جوان تقویت کند.

بر اساس توضیحات تیم سازنده، امروزه جنگ‌ها صرفاً به عرصه نظامی محدود نبوده و در کنار نبرد میدانی، «جنگ روایت‌ها» و انتقال مؤثر تصویر قدرت دفاعی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی افکار عمومی دارد. از همین رو تولید آثاری چون «هواگردان» با بهره‌گیری از زبان طنز و قالب انیمیشن، اقدامی در مسیر آگاهی‌بخشی فرهنگی و تقویت روایت ملی از توانمندی‌های دفاعی کشور ارزیابی می‌شود.

علاقه‌مندان برای مشاهده این مجموعه طنز می توانند به پیام‌رسان شاد مراجعه کنند.