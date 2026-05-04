طرح زنجیره های‌ ارزش تولیدات روستایی در ۳ شهر آذربایجان‌ غربی آغاز شد

بیتا احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با هدف توانمندسازی زنان روستایی، افزایش ارزش افزوده محصولات و توسعه فعالیتهای اقتصادی پایدار در روستاها، در سه محور اصلی در سه شهرستان استان کلید خورده است.
وی افزود: زنجیره پرورش مرغ بومی تخمگذاردر شهرستان چالدران، زنجیره فرآوری و تولید محصولات جانبی انگور در شهرستان نقده و زنجیره فرآورده های جانبی زنبور عسل در شهرستان تکاب از جمله محورهای این طرح هستند که با مشارکت زنان روستایی در حال اجراست.
احمدیان با اشاره به اهمیت نقش بینبخشی در موفقیت این پروژه تصریح کرد: راهاندازی زنجیرههای ارزش مستلزم حضور هماهنگ و موثر چندین نهاد دولتی، عمومی و مردمی در کنار یکدیگر است تا آموزشها، فعالیتها و حمایتهای مرتبط به صورت همسو و هدفمند پیش برود.
وی تاکید کرد: با توجه به نوپا بودن این طرح در استان، حمایت ویژه دستگاههای اثرگذار برای تقویت زیرساختها، ارتقای مهارتهای روستاییان و توسعه بازار محصولات تولیدی ضروری است.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: اجرای این زنجیرهها میتواند به افزایش درآمد روستاییان، توسعه اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی کمک چشمگیری کند.
