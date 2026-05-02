اجرای طرح الگوسازی مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه در۱۲ روستا

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این طرح با هدف کاهش مصرف منابع آب و نهاده‌های کشاورزی و تقویت نقش جوامع محلی در روند احیای دریاچه در حال اجراست، افزود: این پروژه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و به نمایندگی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران، در چهار شهرستان ارومیه، میاندوآب، شاهین‌دژ و اشنویه و در ۱۲ روستا اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح با نظارت کمیته‌های فنی شهرستان‌ها و توسط شرکت‌های فنی مهندسی کشاورزی انجام می‌شود و تاکنون ۱۸۰ کشاورز داوطلب در آن مشارکت دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این پروژه با بهره‌گیری از تکنیک‌های کشاورزی پایدار و با تکیه بر آموزش و مشارکت فعال کشاورزان، درصدد کاهش مصرف آب و سایر نهاده‌های کشاورزی در سطح مزرعه است تا ضمن پایداری فعالیت‌های کشاورزی، بستر مناسبی برای مشارکت جوامع محلی در احیای دریاچه ارومیه فراهم شود.

وی با اشاره به اقدامات آموزشی انجام شده در قالب این طرح گفت: در سال زراعی جاری تاکنون ۲۹ کارگاه آموزشی با حضور ۴۸۱ نفر از کشاورزان در زمینه‌های تغذیه گیاهی، مبارزه با آفات و بیماری‌ها، مصرف بهینه آب، خاک‌ورزی حفاظتی و هرس در روستاهای هدف برگزار شده است.

اصغری همچنین از برگزاری ۲۱ کارگاه ارتقای آگاهی‌ها و حساسیت‌های محیط‌زیستی در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: این کارگاه‌ها با حضور ۴۸۰ نفر از کشاورزان داوطلب و اعضای خانواده‌های آنان در ۱۲ روستای محل اجرای پروژه برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال زراعی جاری این پروژه در ۷۷ باغ، ۵۱ مزرعه کشت پاییزه و ۵۲ مزرعه کشت بهاره در حال اجراست و نتایج اولیه آن نشان‌دهنده استقبال مناسب کشاورزان و افزایش مشارکت مردمی در برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه است.