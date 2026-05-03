تجهیز اراضی حوضه دریاچه ارومیه به آبیاری نوین ۱۵ همت اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری ظهر یکشنبه در نشست شورای راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه که با حضور مدیرانی از آذربایجان شرقی در سالن آرتمیای دانشگاه ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: جهاد کشاورزی دو برنامه برای احیای دریاچه ارومیه تدوین کرده است که در یک برنامه جامع چهار ساله سالانه ۱۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی حوضه آبریز به آبیاری نوین تجهیز می شود.

وی ادامه داد: در قالب این برنامه جامع چهار ساله اگر سالانه ۱۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی حوضه به آبیاری نوین تجهیز شود ۱۵ همت اعتبار نیاز است که در صورت اجرایی شدن ۱.۵ میلیارد متر مکعب آب در این حوضه صرفه جویی می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی ادامه داد: در زمینه اجرای طرح های کشاورزی در خصوص احیای دریاچه ارومیه ۵ طرح نیمه تمام داریم که نیازمند تخصیص اعتبار هستند.

اصغری افزود: بیشتر این طرح ها که شامل شبکه آبیاری زهکشی پایاب بند انحرافی نوروزلو، شبکه مهاباد، شبکه زهکشی دریک سلماس، ماکو، ارومیه و تکاب است از سال ۹۲ آغاز شده اند اما به دلیل کمبود اعتبار هنوز به اتمام نرسیده اند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اضافه کرد: شبکه آبیاری زهکشی پایاب بند انحرافی نوروزلو از سال ۹۳ در دو هزار و ۵۵۰ هکتار شروع شده است و تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

اصغری با تاکید بر اینکه اجرای طرحهای نوین آبیاری نیمه تمام در استان نیازمند اعتباری بالغ بر ۲۶۰۰ میلیارد تومان است، گفت: در صورت تخصیص اعتبار مورد نیاز پیش‌بینی می‌شود با اجرای این طرح سالانه ۳۰۰ میلیون متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جویی شود.

۶۵ درصد اشتغال آذربایجان غربی وابسته به بخش کشاورزی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: عدم تخصیص به موقع اعتبارات به طرح ها نه تنها مشکلی از دریاچه ارومیه را حل نکرده است بلکه بار مالی اصافی برای نگهداری تاسیسات این طرح های نیمه تمام را نیز به جهاد کشاورزی تحمیل کرده است.

اصغری با بیان اینکه هم اکنون ۶۵ درصد اشتغال استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته به بخش کشاورزی است، افزود: بدون پیوست اجتماعی، فرهنگی و معیشتی مردم منطقه اجرای طرح ها با مشکل مواجه می شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی، اظهار کرد: در قالب برنامه‌های الگوی کشت و صرفه‌جویی در مصرف آب، از توسعه هرگونه اراضی کشاورزی جدید جلوگیری شده است تا فشار مضاعف بر منابع آبی وارد نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین از افزایش ۳ برابری میزان ترویج و آموزش در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: این اقدام در راستای ارتقاء دانش کشاورزان و بهره‌ برداران در زمینه روش‌های نوین و بهینه‌سازی مصرف آب صورت گرفته است.

وی در خصوص وضعیت کشت پاییزه، استان نیز یادآورشد: امسال با وجود محدودیت‌های آبی، کشت پاییزه با مدیریت دقیق زمان‌بندی و اجرای الگوی کشت مناسب، بدون نیاز به آب اضافی با موفقیت انجام شد.