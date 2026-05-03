به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، نمایش «پایان آن شب» به نویسندگی و کارگردانی نرگس اصغری از روز ۲۲ اردیبهشت روی صحنه مرکز تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌رود. این نمایش در امتداد سیاست نوجوان‌محوری کانون، اردیبهشت و خرداد سال جاری در سالن گلستان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری برای مخاطبان بالای ۱۰ سال اجرا می‌شود.

داستان این نمایش درباره یک محله پر آشوب است که پیرمردی خبر از یک دزدی بزرگ می‌دهد اما کسی او را جدی نمی‌گیرد تا اینکه نوجوانان محل تصمیم می‌گیرند؛ دست به اقدامی بزنند ... .

داود زارع، سارینا ابراهیم‌زاده، آوا چوپانی، کیمیا حیدری، ثنا رنگ‌ساز، آناهیتا زحمتکش، سامان سلطانی، غزل شجاعی، عرشیا صادقی‌نیا، کیمیا محمدی، ثنا مهدی‌فر، نیما نظری و احسان نیک‌طلب بازیگران نمایش «پایان آن شب» هستند.

سایر عوامل این نمایش عبارتند از مشاور هنری: حسن دادشکر، طراح صحنه: زهرا امینی، طراح نور: محمدرضا شاملوفرد، طراح لباس: شیما محترمی، طراح گریم: لیلا پریشان، طراح پوستر و بروشور: محمدصالح حجازی، انتخاب موسیقی: نرگس اصغری، دستیار کارگردان: امیرمهدی طایفه‌نفر، دستیار طراح صحنه: ریحانه زارع، دستیار نور: فاطمه‌سادات حسینی، روابط عمومی: مرکز تئاتر توانش، امور رسانه و اطلاع‌رسانی: احمدرضا حجارزاده، مشاور طراح صحنه: علیرضا حسین‌پور، منشی صحنه: طناز رجائی و حسین دولت‌آبادی، مدیر صحنه: منور (عاتکه) دولت‌آبادی و آیدا دولت‌آبادی و عکاس: ساره حجازی.

نمایش «پایان آن شب» به سفارش مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی، ساعت ۱۷ در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری واقع در پارک لاله تهران اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.