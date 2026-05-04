صفری: طبقه بندی شغلی کارگران شهرداری اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری در آیین تجلیل از کارگران نمونه شهرداری اردبیل با بیان اینکه تامین معیشت و رفاه کارگران در چهار سال گذشته در دستور کار مدیریت شهری بوده است، اظهار کرد: حقوق کارگران در این مدت، بههنگام پرداخت شده و تعداد کارگران از ۶۲۰ به ۸۰۰ نفر افزایش یافته است تا کمبود نیرو در خدمات شهری احساس نشود.
وی افزود: پس از سالها طرح طبقهبندی مشاغل کارگری شهرداری اردبیل نیز اجرا و موجب افزایش قابل توجه حقوق و مزایای کارگران شد و در سال جاری نیز با وجود چالشهای اقتصادی، حقوق کارگران بین ۴۵ درصد تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
شهردار اردبیل همچنین به نقش کلیدی کارگران به ویژه پاکبانان در حفظ پاکیزگی سیما و منظر شهری اشاره داشت و از حضور فعال آنان در تمام ساعات شبانهروز در مناطق مختلف شهر به ویژه حضور فعال آنها در تجمعهای شبانه مردم در حمایت از مدافعان وطن و پاکسازی مسیرهای تجمعها قدردانی کرد.
وی با گرامیداشت روز کارگر، از تلاشهای شبانهروزی کارگران و پاکبانان مدیریت شهری به عنوان سرمایههای اصلی شهر یاد کرد و گفت: تلاش نیروهای خدوم و زحتمکش خدمات شهری، آسایش مردم را محقق ساخته و موجب زیبایی و سرزندگی شهر اردبیل شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز به نقش بنیادین کارگران در مدیریت شهری اشاره داشت و اظهار کرد: شهر با پشتمیزنشینی ساخته نمیشود؛ اصل کار اداره شهر بر دوش کارگران زحمتکش است که چرخهای خدمترسانی را به حرکت در میآورند و درس ایثار و فداکاری به ما میآموزند.
میرمحمد سید هاشمی افزود: کارگران نقش غیرقابلانکاری در زیبایی و طراوت شهر دارند و باید به طور ویژه مورد توجه و تکریم قرار گیرند و اعضای شورای اسلامی شهر نیز برای بهبود وضعیت رفاهی کارکنان عزم جدی دارند.
وی تاکید کرد: شورای اسلامی شهر اردبیل از همه طرحها و برنامههای شهرداری که در راستای حمایت از قشر کارگر و ارتقای معیشت آنان ارائه شود، با تمام توان حمایت خواهد کرد.
تعدادی از کارگران نمونه شهرداری اردبیل در ادامه این آیین با دریافت لوح تجلیل شدند.
اردبیل با جمعیت افزون بر ۵۳۰ هزار نفر دارای پنج منطقه شهری است.
نظر شما