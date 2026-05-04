مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود که به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است، ضمن اشاره به شرایط جنگ تحمیلی و همچنین موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای افزایش بازه زمانی دریافت اطلاعات مربوط به فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشته است: مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای فصل زمستان سال ۱۴۰۴، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) تمدید می‌گردد.