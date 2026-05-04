۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت تمدید شد

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای از تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات فصل زمستان سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت سال‌جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه اخیر خود که به ادارات امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است، ضمن اشاره به شرایط جنگ تحمیلی و همچنین موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای افزایش بازه زمانی دریافت اطلاعات مربوط به فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشته است: مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم برای فصل زمستان سال ۱۴۰۴، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری (۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵) تمدید می‌گردد.

کد مطلب 6819826
طیبه بیات

