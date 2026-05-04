آبیان: قطار گردشگری، موتور تازه رونق سفر به اصفهان خواهد شد  

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی راهاندازی قطار گردشگری اصفهان صبح دوشنبه در دفتر معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان ادارهکل راهآهن استان و دفاتر خدمات مسافرتی نیز حضور داشتند و راهکارهای اجرایی آغاز بهکار این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست، داوود آبیان، معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری ریلی اظهار کرد: راهاندازی قطار گردشگری میتواند نقش مؤثری در تحریک تقاضای سفر و افزایش ورود گردشگران به استان ایفا کند و لازم است این طرح با برنامهریزی دقیق و همکاری همه دستگاههای مرتبط دنبال شود.
وی افزود: اصفهان از ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و طبیعی منحصربهفردی برخوردار است و لازم است دفاتر خدمات مسافرتی در طراحی تورهای جدید و جذاب به مقصد این استان فعالتر عمل کنند.
آبیان ادامه داد: در گام نخست، تمرکز ما بر جذب گردشگران داخلی از استانها و شهرهای مختلف کشور از طریق شبکه ریلی است و در مرحله بعد، برنامهریزی برای توسعه گردشگری ریلی با مشارکت کشورهای همسایه در دستور کار قرار دارد.
معاون گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: قطار گردشگری میتواند در کنار سایر پروژههای زیرساختی، به تقویت برند گردشگری اصفهان و ایجاد تجربهای متفاوت برای مسافران کمک کند.
