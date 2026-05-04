تجلیل از معلمان نمونه آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد مطهریاصل روز دوشنبه در دیدار با معلمان و عوامل کیفیتبخشی نمونه استان آذربایجان شرقی سعادت یک جامعه را از آثار تعلیم و تربیت معلمان دانست و بر نقش این قشر اثرگذار در هدایت جامعه تاکید کرد.
وی با اشاره به وجه تسمیه روز معلم به نام شهید مرتضی مطهری اظهار کرد:این مناسبت به این مطلب اشاره دارد که اگر معلم ذوالوجوه نباشد و مانند شهید مطهری ابعاد مختلف نداشته باشد نمیتواند در زمینه آموزش و پرورش موفق شود.
امام جمعه تبریز با بیان اینکه معلم محور آموزش و پرورش است گفت:معلم باید در سیستم تعلیم و تربیت اولیتر از تمامی مسائل قرار بگیرد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه معلم در کنار آموزش، مسئول تربیت دانشآموز هم است اظهار کرد:معلمی آمیخته با مسائل اخلاقی، معنوی و تربیتی است و یک معلم میتواند در کنار تدریس دروس تئوری مانند فیزیک و زبان و یا هر ماده درسی به پرورش مباحث اخلاقی در بین دانشآموزان هم توجه داشته باشد.
وی بر لزوم برگزاری دورههای آموزشی و ضمن خدمت برای معلمان و بهرهگیری از معلمان دارای تحصیلات تکمیلی در بدنه دستگاه تعلیم و تربیت تاکید کرد.
وی گزینش درست معلمان به سبب اهمیت و تاثیر نقش آنها را مورد تاکید قرار داد و گفت:هر کسی برای حرفهای ساخته شده است و معلمان هم باید از بین افراد مستعد، توانمند و علاقمند انتخاب شوند.
امام جمعه تبریز تقویت دانشگاه فرهنگیان را هم یکی از راهکارهای بهبود و پیشبرد هر چه بهتر اهداف آموزشی و پرورشی دانست و بازه زمانی ۱۲ ساله تحصیل دانشآموزان در دستگاه تعلیم و تربیت را زمانی کافی و مناسب برای تربیت و اصلاح دانشآموزان دانست.
حجت الاسلام و المسلمین مطهری اصل همچنین نقش نهادهای بالا دستی از جمله مجلس و دولت را در انتخاب معلم خوب و اصلح مورد اشاره قرار داد و گفت:معلم خوب کسی است که با کمترین امکانات بهترین کارها را بکند. معلمان باسواد و باتقوا میتوانند بزرگترین کارها را بکنند.
اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز در این دیدار گفت: معلمان، ستونهای استوار جامعه و معماران فردای این مرز و بوم هستند که با سلاح علم و ایمان چراغ راه هدایت را در دل دانشآموزان روشن کرده و در سنگر تعلیم و تربیت، نسلی آگاه، متعهد و شایسته را پرورش میدهند.
صادقی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان به خصوص رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای معلم و دانشآموز به تبیین برخی برنامههای گرامیداشت هفته معلم پرداخت.
وی برگزاری ویژه برنامه از کلاس تا آسمان برای گرامیداشت معلم شهیده ندا امینی آذر با دعوت از خانواده، همکاران و دانشآموزان وی، برگزاری یادواره شهدای فرهنگی و دانشآموز به خصوص سه معلم شهید و ۱۵ دانشآموز شهید استان در گلزار شهدا و برقراری ارتباط زنده با محل شهادت دانشآموزان میناب، نواختن زنگ سپاس معلم در مدرسه بعثت ناحیه دو تبریز ، تجلیل از معلمان نمونه و خانواده شهدا، دیدار با خانواده شهدا و خانواده معلمان متوفی و عیادت از معلمان در بستر بیماری را از آن جمله برشمرد.
