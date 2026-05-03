  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

کرمی: آموزش و پرورش تعطیل‌ بردار نیست

کرمی: آموزش و پرورش تعطیل‌ بردار نیست

تبریز- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی گفت: آموزش تعطیل‌ بردار نیست و حتی در شرایط دشوار نیز روند تعلیم و تربیت باید با قدرت ادامه یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان به مناسبت گرامیداشت هفته معلم، با تبریک این مناسبت و قدردانی از تلاش‌ های فرهنگیان، اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی توسعه هر جامعه است و هیچ شرایطی نباید موجب توقف مسیر تعلیم و تربیت شود.

وی افزود: آموزش و پرورش تعطیل‌ بردار نیست و در طول تاریخ نیز فرهنگ و آموزش همواره در کنار یکدیگر و درهم‌ تنیده بوده‌اند. در همین ایام سخت نیز امر آموزش با همت معلمان و مدیران ادامه دارد و این موضوع نشان‌ دهنده مسئولیت‌ پذیری خانواده بزرگ آموزش و پرورش است.

کرمی با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده، تصریح کرد: سرمایه‌ گذاری در حوزه آموزش، سرمایه‌ گذاری برای آینده کشور است و باید از همه ظرفیت‌ها برای تقویت این بخش استفاده شود.

در این دیدار، اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ های آموزشی استان گفت: در طول ایام جنگ، معلمان و دبیران پای کار بودند و اجازه ندادند روند آموزش متوقف شود.

وی ادامه داد: تعطیلی مدارس تصمیمی ملی است، اما آموزش‌ها با قوت و به صورت مجازی ادامه دارد و فرهنگیان استان با احساس مسئولیت، تمام توان خود را برای استمرار آموزش دانش‌ آموزان به کار گرفته‌اند

کد مطلب 6818775

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها