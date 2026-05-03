کرمی: آموزش و پرورش تعطیل‌ بردار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان به مناسبت گرامیداشت هفته معلم، با تبریک این مناسبت و قدردانی از تلاش‌ های فرهنگیان، اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از ارکان اصلی توسعه هر جامعه است و هیچ شرایطی نباید موجب توقف مسیر تعلیم و تربیت شود.

وی افزود: آموزش و پرورش تعطیل‌ بردار نیست و در طول تاریخ نیز فرهنگ و آموزش همواره در کنار یکدیگر و درهم‌ تنیده بوده‌اند. در همین ایام سخت نیز امر آموزش با همت معلمان و مدیران ادامه دارد و این موضوع نشان‌ دهنده مسئولیت‌ پذیری خانواده بزرگ آموزش و پرورش است.

کرمی با اشاره به نقش معلمان در تربیت نسل آینده، تصریح کرد: سرمایه‌ گذاری در حوزه آموزش، سرمایه‌ گذاری برای آینده کشور است و باید از همه ظرفیت‌ها برای تقویت این بخش استفاده شود.

در این دیدار، اسفندیار صادقی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌ های آموزشی استان گفت: در طول ایام جنگ، معلمان و دبیران پای کار بودند و اجازه ندادند روند آموزش متوقف شود.

وی ادامه داد: تعطیلی مدارس تصمیمی ملی است، اما آموزش‌ها با قوت و به صورت مجازی ادامه دارد و فرهنگیان استان با احساس مسئولیت، تمام توان خود را برای استمرار آموزش دانش‌ آموزان به کار گرفته‌اند