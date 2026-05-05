به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق‌زاده، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی، شامگاه سه‌شنبه در تجمع بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان تبریز با تبریک هفته بزرگداشت مقام معلم به فرهنگیان استان گفت: امروز این افتخار را داریم که با حضور جمع کثیری از فرهنگیان نواحی پنجگانه تبریز و همچنین دانش‌آموزان ممتاز مدارس، این تجمع بزرگ را همزمان با هفته معلم برگزار کنیم.

وی با اشاره به اهمیت نقش فرهنگیان و دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف افزود: این فرصت مغتنمی است تا جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان استان بار دیگر ارادت و همراهی خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی اعلام کنند و حضور پررنگ آنان در صحنه‌های مختلف نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری این قشر در جامعه است.

در ادامه این تجمع، صابر ناجی، رئیس اداره استعدادهای درخشان استان آذربایجان شرقی نیز با اشاره به برگزاری این برنامه همزمان با روز سمپاد گفت: دانش‌آموزان و دبیران و کارکنان مدارس استعدادهای درخشان همگام با سمپادی‌های سراسر کشور با حضور در این برنامه، بر ادامه تلاش علمی و حضور فعال در عرصه‌های مختلف کشور تأکید دارند.

همچنین یکی از دانش‌آموزان مدارس سمپاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما دانش‌آموزان سمپادی در روز سمپاد با حضور در این تجمع اعلام می‌کنیم که در مسیر پیشرفت علمی کشور ایستاده‌ایم و دشمنان بدانند با وجود نخبگان جوان در ایران، هیچ‌گاه نمی‌توانند به این کشور آسیب وارد کنند.