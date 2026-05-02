به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار صادقی ظهر شنبه در آئین گرامیداشت روز معلم با یادآوری ایثارگریهای فرهنگیان در عرصههای مختلف، اظهار داشت: مدرسه بعثت در حملات ددمنشانه دشمن مورد اصابت قرار گرفته بود، اما مدیر و معلمان این مدرسه پیش از هر نهادی خود وارد میدان شدند و آوار خرابهها را پاکسازی کردند؛ پس از آن اداره نوسازی مدارس وارد عمل شد.
وی با اشاره به خسارتهای وارده در جنگ نابرابر تحمیلی سوم افزود: بیش از ۷۵ فضای آموزشی، پرورشی و ورزشی اداره کل آموزش و پرورش استان مورد اصابت قرار گرفت که به جز چهار مدرسه با تخریب کلی که در حال احداث هستند، باقی مدارس استان آماده پذیرایی از دانشآموزان است.
صادقی روز معلم را فرصتی برای تعظیم در برابر تلاشهای خاموش، صبورانه و عاشقانه معلمان دانست و تصریح کرد: معلمان هر روز در کلاسهای درس، علم، امید، انگیزه و سرمشق زندگی را هدیه میدهند؛ آنان به جای ادعا عمل میکنند و ساختن را میآموزند و به جای انتظار، تربیت نسل آینده را بر دوش میکشند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تأکید کرد: جامعهای روشن، پویا و عزتمند و آیندهای شکوفا، قدرتمند و توانمند برای کشورمان در گرو قدردانی از معلمان زحمتکش است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت سه معلم و ۱۵ دانشآموز استان در جنگ تحمیلی سوم، خاطرنشان کرد: شهادت دانشآموزان، سند مقاومت و حقانیت ملت ایران است. معلمان ما در خط مقدم تربیت و پرورش قرار دارند و امروز ما وظیفه داریم تا در جهت ساختن آینده میهن، در پای تخته جانانه تلاش کنیم.
