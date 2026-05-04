محمدی: توسعه فضاهای آموزشی را با تمام توان دنبال می‌ کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز دوشنبه در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای عین ‌الدین تیکمه ‌داش، با اشاره به اهمیت توسعه متوازن در مناطق مختلف استان اظهار کرد: مسائل مربوط به طرح‌ های عمرانی و شهری بستان ‌آباد و تیکمه‌ داش در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و روند پیگیری این پروژه ‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی با قدردانی از مشارکت مردم منطقه در اجرای این پروژه افزود: این مدرسه در سایه همدلی و تلاش مردم و همراهی مدیریت استان به سرانجام رسیده که نمونه‌ای موفق از مشارکت مردمی در توسعه زیرساخت‌ های آموزشی است.

محمدی با تأکید بر اولویت ‌دار بودن حوزه آموزش و پرورش در دولت چهاردهم تصریح کرد: در حوزه پروژه ‌های آموزشی تلاش می‌کنیم تا حد توان نسبت به تأمین زیرساخت‌ های لازم اقدام کنیم تا شرایط بهتری برای تحصیل دانش‌ آموزان فراهم شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین به مشخصات این پروژه اشاره کرد و گفت: مدرسه ۱۲ کلاسه شهدای عین ‌الدین در زمینی با زیربنای یک‌ هزار و ۸۵ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی احداث شده و اکنون در اختیار دانش‌ آموزان منطقه قرار گرفته است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه فضاهای آموزشی نقش مهمی در ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت دارد و این مسیر با جدیت در استان دنبال خواهد شد