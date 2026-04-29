۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۲۶

ارتقای کیفی آرد استان سمنان؛ برنامه اختلاط گندم‌های مرغوب در دستور کار

سمنان- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان از ارتقای کیفیت گندم مورد نیاز مردم با اجرای برنامه هایی مانند اختلاط گندم تولیدی داخل استان با محصولات مرغوب استان های دیگر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان سمنان اعلام کرد: ارتقای آرد برای نان تولیدی مردم استان از مهمترین برنامه‌های غله و خدمات بازرگانی است.

وی افزود: برای اطمینان از تولید آردی با استانداردهای بالا، برنامه اختلاط گندم‌های کیفی به طور جدی اجرایی شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان همچنین از تامین آرد مورد نیاز مردم خبر داد و ابراز کرد: واردات گندم‌های مرغوب وارداتی از بنادر جنوبی کشور در دستور کار قرار دارد.

تحصیلی افزود: تأمین گندم‌های کیفی داخلی از استان‌های گلستان و خوزستان نیز برای مردم استان سمنان انجام شده است.

وی ادامه داد: این روند به صورت مستمر در دست اقدام است تا با ترکیب این محصولات با گندم‌های داخلی، کیفیت آرد تولیدی استان به سطح مطلوب و استاندارد برسد.

کد مطلب 6814674

