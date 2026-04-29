به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان سمنان اعلام کرد: ارتقای آرد برای نان تولیدی مردم استان از مهمترین برنامه‌های غله و خدمات بازرگانی است.

وی افزود: برای اطمینان از تولید آردی با استانداردهای بالا، برنامه اختلاط گندم‌های کیفی به طور جدی اجرایی شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان همچنین از تامین آرد مورد نیاز مردم خبر داد و ابراز کرد: واردات گندم‌های مرغوب وارداتی از بنادر جنوبی کشور در دستور کار قرار دارد.

تحصیلی افزود: تأمین گندم‌های کیفی داخلی از استان‌های گلستان و خوزستان نیز برای مردم استان سمنان انجام شده است.

وی ادامه داد: این روند به صورت مستمر در دست اقدام است تا با ترکیب این محصولات با گندم‌های داخلی، کیفیت آرد تولیدی استان به سطح مطلوب و استاندارد برسد.