به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم تحصیلی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مجموعه غله و خدمات بازرگانی استان سمنان اعلام کرد: ارتقای آرد برای نان تولیدی مردم استان از مهمترین برنامههای غله و خدمات بازرگانی است.
وی افزود: برای اطمینان از تولید آردی با استانداردهای بالا، برنامه اختلاط گندمهای کیفی به طور جدی اجرایی شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان همچنین از تامین آرد مورد نیاز مردم خبر داد و ابراز کرد: واردات گندمهای مرغوب وارداتی از بنادر جنوبی کشور در دستور کار قرار دارد.
تحصیلی افزود: تأمین گندمهای کیفی داخلی از استانهای گلستان و خوزستان نیز برای مردم استان سمنان انجام شده است.
وی ادامه داد: این روند به صورت مستمر در دست اقدام است تا با ترکیب این محصولات با گندمهای داخلی، کیفیت آرد تولیدی استان به سطح مطلوب و استاندارد برسد.
