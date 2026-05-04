به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود گیلانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از شکایت طلا فروش سمنانی مبنی بر خرید سکه تقلبی از فرد ناشناس خبر داد و بیان کرد: کارآگاهان در محل حضور یافته و تحقیقات در این مورد آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه تجهیزات هوشمند پلیسی در این ماموریت به کار گیری شد، ادامه داد: متهم در کمترین زمان شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان با اشاره به اینکه این متهم به فروش ۹ قطعه سکه تقلبی طلا در سمنان اقرار داشته است، افزود: متهم با دستور قضایی روانه زندان شده است.

گیلانی به همدستی با فرد دیگر نیز اعتراف کرد و در توضیحات بیان داشت: متهم با همدستی این فرد از شمال غربی کشور وارد استان سمنان شده و ۱۱ قطعه طلا تقلبی را در گرمسار فروخته بود.

وی با اشاره به اینکه متهم قبل این اقدامات ۴۵ قطعه طلا را در تهران به فروش رسانده است، افزود: طبق اظهارات متهم تلاش برای شناسایی عامل دوم این پرونده ادامه دار است.