عاملان فروش 2900 سکه تقلبی در زنجان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ محمد اسدی فرد ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی زنجان با انجام کار اطلاعاتی و پلیسی، از تهیه مشکوک تعداد قابل توجهی سکه طلا توسط فردی در اسلام آباد مطلع شدند.

سرهنگ اسدی فرد افزود: با اطلاع پلیس از موضوع، این فرد در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به پلیس اطلاعات منتقل شد و در بازجویی های فنی به عمل آمده گفت که با همدستی فردی دیگر، از دو نفر در شهرستان اراک، دو هزار و 900 سکه به مبلغ 16 میلیون تومان تهیه و به زنجان منتقل کردیم.

وی یادآور شد: متهم در اعترافات خود گفت که بعدا متوجه شدیم سکه ها تقلبی است سپس تصمیم گرفتیم به تدریج آن را در بین مردم به جای سکه های واقعی به فروش برسانیم که توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدیم.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان تاکید کرد: متهم دیگر نیز در این زمینه شناسایی و دستگیر شد که وی نیز گفته های متهم ردیف اول را تایید و به جرم خود اعتراف کرد.

سرهنگ اسدی فرد عنوان کرد: همچنین ماموران موفق شدند در بازرسی از منزل متهم، دو هزار و 900 سکه تقلبی کشف کنند که موضوع تحت رسیدگی است.