به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی زمانیان معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد در راستای اجرای دقیق مصوبات کارگروه اقتصادی دولت، به‌طور پیوسته در تماس با بانک‌های عامل، آخرین وضعیت اعطای تسهیلات سرمایه در گردش کوتاه‌مدت به بنگاه‌های آسیب‌دیده را مورد ارزیابی قرار داده و دستورات لازم را برای رفع موانع احتمالی و شتاب‌بخشی به فرآیند پرداخت تسهیلات صادر کرد.

از زمان آغاز فاز نخست ثبت‌نام تسهیلات ویژه حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده در سامانه «کات» (kat.mefa.ir) که از ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اجرایی شده، تا ۱۳ اردیبهشت‌ماه، بیش از ۵۰ هزار کسب‌وکار درخواست خود را در این سامانه به ثبت رسانده‌اند.

در فاز نخست بنگاه های دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار ثبت نام کردند.

ارزیابی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که بیش از نیمی از متقاضیان ثبت‌نام شده در سامانه، فعالان حوزه مشاغل غیررسمی هستند؛ در همین راستا، قرار است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تدوین برنامه‌های حمایتی ویژه این بخش اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنین، بر اساس گزارش‌های واصله از معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، پرونده تمامی متقاضیانی که در رسته فعالیت‌های مورد حمایت قرار داشته و مدارک آن‌ها تکمیل بوده است، به‌صورت ویژه بررسی شده و تاکنون بیش از ۹۰ درصد این بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

گفتنی است؛ این تسهیلات با هدف تأمین نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و تقویت تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها برای واحدهای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمه‌شده در نظر گرفته شده است.

مبلغ تسهیلات به ازای هر کارگر ۴۴۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت ۶ ماهه است که نرخ سود پایه آن ۲۳ درصد بوده و در صورت حفظ یا افزایش اشتغال، این نرخ به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

فاز نخست اعطای تسهیلات به بنگاه های ۲ تا ۵۰ نیروی کار اختصاص داشته و در فازهای بعدی، سایر کسب و کارها تسهیلات حمایتی را دریافت می کنند.