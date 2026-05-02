به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم طرح حمایتی دولت برای پرداخت وام ۴۴۰ میلیون ریالی با سود ۲۳ درصد به بنگاه‌های تک‌نفره از ۱۰ اردیبهشت‌ماه آغاز شد.

این طرح در چارچوب مصوبات کارگروه اقتصادی دولت و با هدف تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها، تأمین نقدینگی لازم برای پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی به اجرا گذاشته شده است.

در مرحله نخست این برنامه، حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های اقتصادی دارای ۲ تا ۵۰ نفر نیروی کار انجام شد و مشمولان از طریق سامانه «کات» ثبت‌نام کردند. اکنون در مرحله دوم، بنگاه‌های اقتصادی تک‌نفره نیز در دایره شمول این تسهیلات قرار گرفته‌اند.

بر اساس ضوابط ابلاغی، تمامی بنگاه‌های حقیقی و حقوقی دارای شماره ثبت یا شناسه ملی و نیز کد کارگاهی بیمه تأمین اجتماعی که در لیست بیمه دی‌ماه ۱۴۰۴ صرفاً یک نفر نیروی کار بیمه‌شده دارند، در صورت فعالیت در رسته‌ها و استان‌های آسیب‌دیده تعیین‌شده، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند. خویش‌فرماها و رانندگان از شمول این طرح خارج هستند.

مبلغ تسهیلات برای هر بنگاه ۴۴۰ میلیون ریال تعیین شده که حدوداً معادل حداقل حقوق پایه و مزایای مستمر دو ماه است. دوره بازپرداخت این وام شش‌ماهه بوده و نرخ سود آن نیز مطابق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار، سالانه ۲۳ درصد اعلام شده است.

ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات از ۱۰ اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود. طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، اطلاع‌رسانی به مشمولان واجد شرایط از طریق پیامک انجام خواهد شد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه بانک ملت، به‌صورت کاملاً برخط و در کوتاه‌ترین زمان، درخواست خود را ثبت و تسهیلات را دریافت کنند.

این طرح بخشی از سیاست‌های حمایتی هدفمند دولت برای پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و صیانت از اشتغال در شرایط ویژه اقتصادی است و انتظار می‌رود با تأمین نقدینگی مورد نیاز این واحدها، استمرار فعالیت و پایداری اشتغال در این بخش تقویت شود.