رضایی: تنها ‏راه باز شدن تنگه هرمز، پذیرش ریاست ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، در واکنش به گزافه‌گویی ترامپ درباره تنگه هرمز نوشت: ‏«تنگه هرمز با توئیت بسته نشده که با توئیت باز شود. ‏راه باز شدن تنگه هرمز یا پذیرش شکست، رسیدن به یک توافق و قبول سیادت و ریاست ایران بر تنگه هرمز است ‏یا بازگشتن به میدان، پذیرش یک شکست خفت بار دیگر و قبول سیادت و ریاست ایران بر تنگه هرمز است. ‏راهی به‌غیر از این نمانده است.»