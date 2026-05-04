مجتمع آبرسانی خزرآباد به رینگ شهری ساری متصل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده افزود: این پروژه با اجرای خط انتقالی به قطر ۵۰۰ میلی‌متر و به طول یک‌هزار و ۳۰۰ متر در حال انجام است و نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های آبرسانی منطقه خواهد داشت.

او ادامه داد: با تکمیل این طرح، امکان اتصال مجتمع آبرسانی خزرآباد به رینگ اصلی شهر ساری فراهم می‌شود و بدین ترتیب آب تصفیه‌خانه سلیم بهرام با پایداری و کیفیت مناسب به حدود ۱۰۰ روستای شمال ساری تأمین و توزیع خواهد شد.

مدیرعامل آبفا مازندران با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آب شرب، تصریح کرد: این اقدام علاوه بر افزایش تاب‌آوری شبکه آبرسانی، موجب کاهش تنش آبی و بهبود خدمات‌رسانی به مشترکان روستایی خواهد شد.

برارزاده در پایان خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب مازندران با برنامه‌ریزی مستمر و اجرای طرح‌های زیرساختی، در مسیر توسعه پایدار و تأمین آب شرب سالم و پایدار برای شهروندان گام برمی‌دارد.