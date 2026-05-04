استفاده از ارفاقات قانونی برای کاهش جمعیت زندانیان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر دوشنبه در نخستین جلسه کمیته ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان سمنان د دادگستری استان، بر ضرورت تلاش مضاعف برای ارتقای شاخص‌های عملکردی در این حوزه تأکید کرد.

وی افزود: راهبردها و سیاست‌های دستگاه قضایی و دستورالعمل‌های ابلاغی در حوزه کاهش جمعیت کیفری باید به عنوان چراغ راه مدیریت هدفمند جمعیت کیفری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: تمامی مراجع قضایی در سراسر استان باید به گونه‌ای عمل کنند که ورودی به زندان‌ها به شکل دقیق مدیریت شود و افرادی که رفتار مجرمانه آنان برای امنیت و آرامش عمومی جامعه مخاطره‌آمیز است، دوران محکومیت‌های تنبیهی خود را در زندان‌ها با هدف اصلاح و بازاجتماعی شدن سپری کنند.

اکبری افزود: در مقابل، افرادی که حضور آنان برای جامعه کم‌خطر ارزیابی می‌شود باید از ظرفیت‌ها و ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند تا ضمن حفظ حقوق عمومی، فرصت بازگشت سالم آنان به جامعه نیز فراهم شود.

وی بر ضرورت دقت در فرآیند معرفی افراد به زندان‌ها تأکید کرد و گفت: در معرفی متهمان به زندان، شخصیت فرد، نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات مقرر باید در تمامی مراحل رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار گیرد تا از ورود غیرضروری افراد به زندان جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: نباید حتی یک بازداشتی بلاتکلیف در زندان‌های استان نگهداری شود و پرونده‌های زندانی‌دار باید در اولویت نظارت و رسیدگی‌های قضایی قرار گیرد. به‌ویژه در خصوص زندانیانی که تحت قرار بازداشت قرار دارند، لازم است فرآیند رسیدگی، صدور و اجرای احکام قضایی آنان در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.