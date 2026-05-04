تلاش دشمنان برای ایجاد بحران اجتماعی در کشور با شکست مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین رجبی ظهر دوشنبه در جمع مردم شهرستان نقده با اشاره به ناکامی برنامههای دشمن در توطئههای اخیر خود، اظهار کرد: تلاش برای ایجاد بحران اجتماعی در کشور نیز با شکست مواجه شد و برنامههایی که با هدف تضعیف زیرساختهای دفاعی و نظامی طراحی شده بود به نتیجه نرسید و در شرایط فعلی نیز راهبرد اصلی دشمن ایجاد فشار روانی و جنگ رسانهای علیه ملت ایران است.
وی تصریح کرد: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای گسترده اقتصادی، تنها متکی به مسیرهای دریایی نیست و از چهار سوی کشور امکان تبادلات و مراودات رسمی و قانونی وجود دارد؛ از جمله در استان آذربایجانغربی که دهها بازارچه مرزی فعال با کشورهای همسایه در آن برقرار است.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی بیان کرد: دشمن با استفاده از عملیات روانی و بهرهگیری از برخی جریانهای داخلی همسو با خود، تلاش دارد وضعیت معیشتی مردم را تحت تأثیر قرار دهد، اما ملت ایران در شرایط سخت نیز نشان دادهاند که عامل اصلی ثبات و پیروزی کشور هستند.
وی با تأکید بر اهمیت وحدت ملی گفت: رمز موفقیت جمهوری اسلامی ایران در همه مراحل، انسجام و یکپارچگی مردم بوده است و هرگونه تفرقهافکنی قومی، سیاسی یا جناحی در شرایط کنونی به نفع دشمن تمام خواهد شد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی افزود: دستاوردهای کشور تا امروز نتیجه همین وحدت و همبستگی است و باید این سرمایه اجتماعی حفظ شود.
وی بیان کرد: تجربههای اخیر نشان داد که در شرایط حساس، اقشار مختلف مردم در سراسر کشور با حضور گسترده و منسجم از نظام حمایت کردند و این موضوع بیانگر پیوند عمیق مردم با انقلاب است.
سردار رجبی در ادامه ضمن قدردانی از همراهی اقوام مختلف از جمله برادران اهل سنت و کرد در مناطق مختلف کشور از جمله مهاباد، سردشت و بوکان گفت: ملت ایران فارغ از قومیت و مذهب، در دفاع از کشور و نظام متحد هستند و نمونههای متعددی از این همبستگی در مناطق مختلف مشاهده شده است.
وی با اشاره به ناکامی تلاشهای ضدانقلاب برای ایجاد شکاف قومی در مناطق مرزی افزود: مردم این مناطق با رد درخواستهای دشمنان، بر وفاداری خود به کشور تأکید کردند و حتی در مواردی آمادگی خود را برای همکاری در تأمین امنیت مرزها اعلام داشتند.
رجبی با تأکید بر باور به نصرت الهی و وعده پیروزی، خاطرنشان کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و مقاومت، مسیر خود را ادامه میدهد و به گفته او، پیروزی نهایی نزدیک است و دشمنان با وجود تمام تلاشها به اهداف خود نخواهند رسید.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با اشاره به شرایط اخیر کشور، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در یک نبرد سرنوشتساز و تمدنی، در سطوح مختلف عملیاتی، راهبردی و تمدنی به پیروزیهای مهمی دست یافته است.
سردار رجبی با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران در میدان عمل عملکرد موفقی داشتهاند، گفت: در جریان درگیریها، بخش قابلتوجهی از تجهیزات پیشرفته دشمن از جمله پهپادها و هواپیماهای مدرن از رده خارج شدهاند که نشاندهنده توان بالای دفاعی و عملیاتی کشور است.
وی افزود: در سطح راهبردی نیز ابتکار عمل در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و مناطق حساس و تعیینکننده در کنترل نیروهای مسلح کشور است، این وضعیت موجب تضعیف موقعیت دشمن و تغییر معادلات امنیتی منطقه شده است.
سردار رجبی با اشاره به بعد تمدنی این تقابل تصریح کرد: در شرایط کنونی، بسیاری از کشورهای جهان تمایلی به همراهی با اقدامات خصمانه علیه ایران ندارند و این موضوع نشاندهنده تأثیرگذاری گفتمان و فرهنگ جمهوری اسلامی در سطح بینالمللی است.
وی خاطرنشان کرد: توجه جهانیان به سبک زندگی، فرهنگ و باورهای مردم ایران افزایش یافته و این مسئله یکی از نتایج مهم این تقابل تمدنی محسوب میشود.
سردار رجبی در ادامه با اشاره به برخی تهدیدات ابتدای درگیریها گفت: دشمنان برنامههایی برای نفوذ از مرزهای غربی کشور و ایجاد بیثباتی داشتند که با هوشیاری و آمادگی نیروهای مسلح، این توطئهها ناکام ماند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی در پایان تأکید کرد: روند تحولات نشان میدهد که جمهوری اسلامی ایران تا دستیابی به پیروزی نهایی، مسیر خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
