سردار رجبی:وحدت رمز عبور از پیچ تاریخی کنونی؛ لزوم تداوم حضور در میدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی چهارشنبه شب در تجمع مردم ارومیه با اشاره به مقاومت و ایستادگی تاریخی ملت ایران در مقابل دشمنان، اظهار کرد: کسانی که با ضد انقلاب جنایتکار برای تحقق اهداف رژیم صهیونیستی همراهی کردند، فراموش نخواهند شد و بعدها دستگاههای مسئول با آنان برخورد خواهند کرد.
وی رمز عبور از پیچ تاریخی کنونی را «وحدت» دانست و افزود: این وحدت باید در چهار سطح میدان، برخورد با ضد انقلاب، همبستگی اقوام و اطاعت از فرامین مسئولان نظام جاری باشد.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی با اشاره به فرمایش امامین انقلاب افزود: گاهی فرمان مذاکره صادر میشود و ما میرویم، گاهی فرمان نهی از مذاکره میآید و نمیرویم.
وی تصریح کرد: تابعیت از ولایت در ۴۷ سال گذشته رمز موفقیت ما بوده و امروز نیز همه پیروزیها با نظر مقام معظم رهبری محقق خواهد شد.
سردار رجبی در ادامه خاطرنشان کرد: دشمن ۴۸ ساعت تا چهار روز برای سقوط نظام برنامهریزی کرده بود، اما مردم این فرصت را از او گرفتند و ضد انقلاب جنایتکار که برای تجزیه استان و رخنه در کشور ائتلاف کرده و نیروی نیابتی رژیم صهیونیستی و آمریکا بود، تا مرز تمرچین پیش آمده بود، اما شمشیر تیز رزمندگان سپاه، آنان را تا اربیل عقب راند.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی اظهار کرد: تاریخ هیچگاه به خود ندیده که ۱۴ پایگاه مجهز آمریکا با پیشرفتهترین تجهیزات منهدم شود و نیروهای آمریکایی برای مخفیشدن از موشکها و پهپادهای ایران دست به دامن پنهانگاهها شوند. ما با نیروهای تروریست آمریکا و رژیم صهیونیستی که از بهترین جنگافزارهای پیشرفته استفاده میکنند، جنگیدیم و شکستشان دادیم.
وی با اشاره به شور و حضور بیسابقه مردمی در جنگ رمضان گفت: من در پیشگاه خدا شهادت میدهم که آنچه در این استان اتفاق افتاد، از توان و تدبیر انسان فراتر بود؛ نیرویی ماورایی بود که خداوند به تکتک مردم این دیار، درک زمانه، فهم مسئله، حرکت بههنگام و شناخت دقیق موقعیت را هدیه داد.
سردار رجبی بیان کرد: در روزهای جنگ به شهرستانهای مهاباد، سردشت، پیرانشهر، بوکان و اشنویه مراجعه کردیم که آنجا مردم از همه اقشار به من اعلام میکردند ما همیشه پشتیبان نظام بودیم، اما الان آماده اجرای مأموریت در بیرون از مرزها هستیم، نگران خانوادهمان نباشید شما فقط سلاح و مأموریت بدهید ما پای کار نظام و انقلاب هستیم.
فرمانده سپاه شهدای آذربایجانغربی در ادامه با تأکید بر حضور حماسی مردم در خیابانها، گفت: مردم با این کار ارزشمند خود، دشمن را مأیوس کردند و پیروزیهای میدانهای مقاومت را باید در سه سطح «عملیاتی»، «راهبردی» و «تمدنی» ارزیابی کرد.
سردار رجبی در تبیین سطح تمدنی افزود: ملتهایی که پیش از این جمهوری اسلامی را نمیشناختند، امروز در فضای مجازی به دنبال شناخت عظمت، تمدن، سبک زندگی، فرهنگ، مذهب، میزان تابآوری و تبعیت از رهبری در ایران هستند و این همان تأثیر تمدنی انقلاب اسلامی است.
وی در سطح راهبردی تصریح کرد: پس از این جنگ، جایگاه کشور عزیزمان ارتقا یافته است. تنگه راهبردی هرمز در دست قدرتمند جمهوری اسلامی است و از همین گذرگاه میتوان قدرت را در مناسبات منطقهای و فرامنطقهای اعمال کرد. ما در این سطح نیز پیروز مطلق میدان هستیم.
سردار رجبی با اشاره به جنگ رمضان و جایگاه ملت ایران در تراز انقلاب اسلامی اظهار داشت: در سطح عملیاتی و تاکتیکی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کاملاً پیروز میدان هستند.
