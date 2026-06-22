به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی ظهر دوشنبه در آئین تودیع و معارفه فرمانده سپاه بوکان با اشاره به شرایط حساس و سرنوشت‌ساز کشور، اظهار داشت: ما در برهه‌ای بسیار ارزشمند و نقطه عطفی از تاریخ قرار داریم؛ مقطعی که می‌توان آن را از مهم‌ترین دوره‌های تحولات کشور دانست.

وی افزود: امروز مردم ایران در حال رقم زدن تاریخی هستند که آیندگان با شگفتی از آن یاد خواهند کرد و از ایمان، همبستگی، صبر و استقامت این ملت سخن خواهند گفت و ملتی که با وجود همه دشواری‌ها، با تکیه بر باورهای دینی و عشق به وطن، در مسیر حفظ و اعتلای ایران اسلامی ایستاده‌اند و در واقع در متن این تاریخ بزرگ زندگی می‌کنند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی افزود: در این روزها جلوه‌های متعددی از همدلی، هوشیاری و ایستادگی در عرصه‌های مختلف قابل مشاهده است؛ چه در میدان‌های خدمت، چه در عرصه‌های امنیتی و چه در صحنه‌های اجتماعی و فرهنگی. این روحیه ایستادگی و مسئولیت‌پذیری نشان‌دهنده عمق باور مردم به کشور و نظام اسلامی است.

لزوم حفظ وحدت، هوشیاری و تمرکز بر منافع ملی

وی تصریح کرد: در سطح منطقه‌ای نیز شاهد ایستادگی ملت‌های مسلمان در برابر ظلم و تجاوز هستیم؛ از غزه قهرمان که نماد مظلومیت و مقاومت است تا دیگر نقاطی که در برابر فشارهای استکبار جهانی ایستاده‌اند و این همبستگی، جلوه‌ای از یک حقیقت عمیق انسانی و دینی فراتر از مرزهاست.

سردار رجبی عنوان کرد: در چنین شرایطی آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، حفظ وحدت، هوشیاری و تمرکز بر منافع ملی است ملت ایران بارها نشان داده‌اند که در بزنگاه‌های تاریخی با انسجام و بصیرت در برابر تهدیدها ایستاده و نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

وی بیان کرد: قومیت‌های مختلف در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق غربی، همواره در کنار یکدیگر و در کنار نظام و انقلاب نقش‌آفرین بوده‌اند و این همدلی سرمایه‌ای ارزشمند و بی‌بدیل برای کشور است؛ از این رو هرگونه سخن یا رفتاری که موجب تفرقه شود در تعارض با مسیر وحدت‌آفرین ملت خواهد بود.

سردار رجبی تصریح کرد: وظیفه همه مسئولان و خدمتگزاران نظام آن است که در مسیر تقویت انسجام ملی، ارتقای خدمت‌رسانی و افزایش امید در جامعه گام بردارند. مردم این سرزمین شایسته بهترین خدمات هستند و هر میزان تلاش نیز در برابر عظمت و ایستادگی آنان اندک است حضور در میان مردم، شنیدن دغدغه‌ها و تلاش بی‌وقفه برای رفع مشکلات باید به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

وی با تاکید بر جایگاه نهادهای انقلابی گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کنار سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نقشی مهم و تعیین‌کننده در تأمین امنیت پایدار و پیشبرد مأموریت‌های کلان کشور دارد و انتظار می‌رود این مجموعه‌ها با روحیه جهادی و انقلابی همچون گذشته در عرصه خدمت‌رسانی پیشتاز باشند و از تلاش خستگی‌ناپذیر بازنمانند.

در ادامه سرهنگ عزیزپور به عنوان فرمانده جدید سپاه شهرستان بوکان معرفی شد.