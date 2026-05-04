به گزارش خبرنگار مهر، داراب ظفریان عصر دوشنبه در نشست علمی «خلیج فارس و هویت ملی ایرانیان» در شهرکرد که از سوی بنیاد ایران‌شناسی شعبه چهارمحال و بختیاری و با مشارکت اداره‌کل‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، به مناسبت روز ملی خلیج فارس برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا خاصه رهبر شهید انقلاب و فرماندهان و سرداران و عموم مردم در جنگ رمضان و با طرح این پرسش که چرا ایران همواره یک کشور خبرساز بوده است، اظهار کرد: پاسخ به این پرسش را باید در منطقه جغرافیایی که ایران در آن قرار دارد، جستجو کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد با ذکر اینکه خاورمیانه هارتلند دنیا است، ادامه داد: همه ادیان دنیا از این منطقه ظهور کردند چرا که به اندازه قدمت حیات بشری، در اینجا انسان زیست کرده است و لذا نیاز و تحول و تمدن در این نقطه شکل است.

ظفریان با تأکید بر اینکه خلیج فارس یکی از پدیده‌های جغرافیایی قابل توجه منطقه خاورمیانه است، گفت: این نقطه، مرکز ارتباط شرق و غرب دنیا است و لذا جغرافیای این منطقه بر علوم انسانی، تاریخ و تحولات تاریخی تاثیر قاطع داشته است. خلیج فارس نه فقط بر تاریخ بلکه بر آداب و رسوم، سنت‌ها و باورها، خلقیات، ساختارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و ... به شدت تأثیرگذار بوده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد تصریح کرد: قرارگیری ایران در این منطقه پرنعمت و پرثروت جغرافیایی باعث شد که از دیرباز مورد حملات سیل‌آسا باشد و این سرزمین تمدن کهن و بومیانی داشته است که آریایی‌ها بر آنها غالب شدند و در اینجا اسکان یافتند. بعدها اسکندر مقدونی، اعراب، مغول‌ها و ... به این سرزمین حمله کردند تا زمان شکل‌گیری استعمار که ایران را اول از همه مورد یورش قرار دادند.

خلیج فارس حامل لایه‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تمدنی است

ظفریان خلیج فارس را همچنین مهم‌ترین موقعیت ژئوپولتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران بزرگ خواند و افزود: نام خلیج فارس تنها یک نشانه مکانی نیست بلکه حامل لایه‌های عمیق تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تمدنی است که در طول هزاران سال شکل گرفته و استمرار یافته است.

وی در خصوص پیشینه تاریخی نام خلیج فارس، بیان کرد: خلیج فارس با همین نام در کهن‌ترین متون مکتوب یونانی به چشم می‌خورد و تا قرن بیستم جز این نام در هیچ منبع مکتوبی در منابع مختلف لاتین، یونانی، عرب، مسلمان و ایرانی وجود ندارد.

ظفریان تصریح کرد: در سفرنامه‌های کهن نیز همین نام دقیق خلیج فارس استفاده شده است که اهل تحقیق و پژوهش می‌توانند به منابع معتبر تاریخی و جغرافیایی مراجعه کنند. پیداست که نوعی اجماع تاریخی در جغرافیای کلاسیک و جغرافیای اسلامی، منابع بین‌المللی و مراکز حقوقی دنیا ناظر به تعبیر خلیج فارس وجود داشته است.

این پژوهشگر تاریخ با یادآوری اینکه خلیج فارس و دریای خزر مانند همه موهبات این سرزمین جزو سرمایه‌های ایران هستند، توضیح داد: هر برهه که از این سرمایه‌ها بهره‌برداری صورت گرفته و مدیریت شده است، اینها نعمت بودند.

ظفریان در خصوص نقش تمدنی و اقتصادی خلیج فارس، بیان کرد: خلیج فارس در طول تاریخ یک کریدور اقتصادی بوده که هم به سمت شرق و هند و چین و هم به سمت غرب و اروپا راه داشته است. تنگه هرمز از نقاط قوت خلیج فارس است که این خلیج را هم به قاره آسیا هم اروپا و هم آمریکا متصل می‌کند .

وی افزود: خلیج فارس نه فقط چهارراه جهانی انتقال کالاها بلکه کانون مبادله ایده‌ها و اندیشه‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌ها بوده و این منطقه حلقه واسط جاده ابریشم دریایی محسوب می‌شده است.