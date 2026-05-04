تحقق مطالبات عمومی اولویت بنیادی شورای شهر شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله ایزدی عصر دوشنبه در چهارصد و دوازدهمین جلسه علنی شورا با تبریک روز شوراها و روز معلم، شورا را مظهر تجلی حضور مردم دانست و بر لزوم رفع دغدغه‌های شهروندان و پیگیری مطالبات بدون تبعیض تأکید کرد.

ایزدی با اشاره به تعامل سازنده میان شورا و شهرداری اظهار داشت:اعضای شورای اسلامی شهر با اتکا به دیدگاه‌های کارشناسی، رویکرد تخصصی و نگاهی منصفانه، به بررسی دقیق لوایح می‌پردازند. این رویه علاوه بر انتظام‌بخشی به امور مدیریت شهری، منجر به صیانت از حقوق مردم و پیشبرد تخصصی مطالبات عمومی از دستگاه‌های اجرایی شده است.

وی به پیگیری‌های مستمر در سطح عالی استان اشاره کرد و افزود:در تعامل مثبت با استاندار محترم، فرماندار و سایر مدیران کل، نتایج ارزشمندی در خصوص احداث تقاطع‌ غیرهمسطح و تعریض معابر حاصل شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های منطقه منظریه پرداخت و تصریح کرد:معضلات منظریه و فرآیند تحویل آن همچنان از دغدغه‌های اصلی ماست؛ همچنین در بحث اعتبارات اختصاص‌یافته، تا به امروز وصول نقدینگی به میزان کافی صورت نگرفته است که با جدیت پیگیر رفع این موانع هستیم.

ایزدی با ترسیم چشم‌انداز فعالیت‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد:انشاالله در سال جاری با اجرای ۱۷۲ پروژه و طرح تفصیلی، شاهد تحولات زیربنایی و ملموسی در سطح شهر باشیم.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری، روز معلم را به تمامی فرهنگیان و تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت تبریک گفت.