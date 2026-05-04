به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهسواری عصر دوشنبه به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران سنندج با حضور در روستای کلاتی از توابع شهر سنندج با خانواده شهید سلام رحمانی از شهدای جنگ رمضان دیدار کرد و ضمن دلجویی از خانواده این شهید، بر تداوم رسیدگی و حمایت از خانواده‌های شهدا تأکید شد.

وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا مایه عزت و افتخار جامعه هستند و تکریم آنان وظیفه‌ای همیشگی و خدشه‌ناپذیر برای همه مسئولان است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان تصریح کرد: خدمت به خانواده شهدا کمترین ادای دین به ایثار و فداکاری شهدا محسوب می‌شود.

در این دیدار از صبر و استقامت خانواده شهید رحمانی قدردانی شد.