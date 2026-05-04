به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دیوان امیری قطر اعلام کرد: تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر به محمد بن زاید، رئیس امارات تأکید کرد که دوحه در همه اقداماتی که این کشور برای حفظ امنیت خود اتخاذ میکند، در کنار آن خواهد بود.
این تماس پس از آن صورت میگیرد که وزارت دفاع امارات امروز دوشنبه ادعا کرد که ۴ فروند موشک به سمت خاک این کشور شلیک شده است.
بر اساس ادعای وزارت دفاع امارات، موشک های کروز از طرف ایران شلیک شده و رصد شده اند.
همچنین دفتر رسانهای فجیره امارات مدعی شد که در پی حمله پهپادی، در منطقه صنایع نفتی فحیره آتش سوزی رخ داده است.
