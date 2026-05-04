پرواز خطوط هوایی مصر به امارات تا اطلاع ثانوی لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای روزنامه الیوم السابع، خطوط هوایی مصر اعلام کرد که تمامی پروازهای این شرکت از فرودگاه بین‌المللی قاهره به مقصد دبی، شارجه و ابوظبی از روز دوشنبه تا اطلاع ثانوی موقتا متوقف شده است.

این شبکه اعلام کرد که تصمیم برای توقف موقت پروازهای این شرکت به امارات به دنبال تحولات جاری در منطقه و بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی مقامات ذی‌ربط در امارات گرفته شده است.

خطوط هوایی مصر از مسافران خواست که پیش از مراجعه به فرودگاه، از طریق مرکز تماس این شرکت نسبت به بررسی وضعیت رزرو خود اقدام کنند.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت دفاع امارات امروز دوشنبه ادعا کرد که ۴ فروند موشک به سمت خاک این کشور شلیک شده است.

بر اساس ادعای وزارت دفاع امارات، موشک های کروز از طرف ایران شلیک شده و رصد شده‌ اند.

همچنین دفتر رسانه‌ای فجیره امارات مدعی شد که در پی حمله پهپادی، در منطقه صنایع نفتی فحیره آتش‌ سوزی رخ داده است.