میزبانی رواق کودک حرم رضوی از فرزندان شهدای هوافضای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رواق کودک حرم مطهر رضوی، در راستای تکریم خانوادههای معظم شهدا، میزبان جمعی از فرزندان شهدای جنگ تحمیلی سوم هوافضای تهران، بود.
در این بازدید، زائران کودک امام مهربانیها، در مجموعهای از فعالیتهای متنوع و هدفمند، شرکت کردند.
اجرای نمایش عروسکی با مضامین اخلاقی و دینی، بازیها و فعالیتهای گروهی با رویکرد تقویت مهارتهای اجتماعی، برنامههای دستورزی و خلاقیت برای پرورش توانمندیهای فردی و همچنین اکران فیلم در بخش سینمای کودک از جمله بخشهای این برنامه بود که با استقبال و مشارکت پرشور فرزندان معظم شهدا همراه شد.
