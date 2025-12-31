۲۱۸ کیلوگرم مرغ فاسد در کاشان کشف شد

ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کشف ۲۱۸ کیلوگرم مرغ فاسد از یک واحد صنفی در کاشان اظهار کرد: در پی بررسی گزارشات واصله از سوی شهروندان، مبنی بر نگهداری و فروش مرغ فاسد توسط یکی از متصدیان فروش مرغ، بلافاصله با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع مأموران اداره نظارت براماکن عمومی این فرماندهی با تشکیل اکیپ نظارتی متشکل از نماینده‌های ادارات بهداشت و دامپزشکی به واحد صنفی اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در بازرسی و بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان نظارتی ادارات مربوطه مشخص شد مقدار ۲۱۸ کیلوگرم مرغ که به صورت تاریخ گذشته و فاسد که با بوی نامطبوع نیز همراه بودند در داخل یخچال مرغ فروشی جهت فروش و عرضه به مشتریان نگهداری شده بود کشف و مرغ‌های فاسد کشف شده برای امحاء تحویل اداره دامپزشکی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان تصریح کرد: متصدی واحد صنفی مرغ‌فروشی پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی و پس از هماهنگی با مقام قضائی و کسب دستورات لازم واحد صنفی مذکور نیز برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و عدم رعایت به قوانین و مقررات بهداشتی پلمب گردید.

وی با قدردانی از مشارکت شهروندان در تأمین نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و مشابه مراتب را سریعاً از طریق سامانه مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش کنند.