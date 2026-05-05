کاهش چشمگیر موارد شناسایی دامهای مبتلا به بروسلوز در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جلوخانی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، با اجرای منظم و برنامهریزی شده تستهای سرمی بروسلوز در سطح گاوداریهای صنعتی استان، شاهد موفقیتهای چشمگیری در کنترل این بیماری بودهایم.
جلوخانی با اشاره به آمار در این خصوص گفت: در سال 1404، تعداد 130 هزارو161 راس دام مورد تست بروسلوز قرار گرفتند که از این میان، تنها ۲۳ راس به عنوان دام راکتور شناسایی شدند.
وی با بیان اینکه این بدان معنا است که نسبت دام راکتور به دام تست شده هفده هزارم درصد بوده است، افزود: این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۳ که از 144 هزارو 805 راس دام تست شده، ۳۴ راس راکتور آلوده بودند نشاندهنده کاهش قابل توجهی در شیوع این بیماری است.
مدیرکل دامپزشکی استان قزوین با اشاره به اهمیت بیماری بروسلوز و تأثیرات مخرب آن بر سلامت دام و اقتصاد استان و کشور افزود: بروسلوز یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که میتواند خسارات اقتصادی زیادی به صنعت دامپروری وارد کند و همچنین سلامت جامعه را به خطر بیندازد.
وی اضافه کرد: تلاشهای شبانهروزی همکاران ما در اداره کل دامپزشکی و همکاری خوب دامداران، زمینه را برای این موفقیت فراهم آورده است.
این مقام مسئول از دامداران خواست با اکیپهای دامپزشکی همکاری لازم را داشته باشند تا شاهد کنترل و مدیریت مناسب این بیماری در سطح استان باشیم.
