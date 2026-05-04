۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۰

کشف ۲۲ تن گاز مایع قاچاق در زاهدان

زاهدان - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۲۲ تن گاز مایع قاچاق در شهرستان زاهدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی کریمی امین شامگاه دوشنبه به خبرنگاران گفت: ماموران ایست و بازرسی خان محمد چاه در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت هنگام کنترل خودروهای عبوری محور زاهدان به میرجاوه به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این خودروها مقدار ۲۲تن سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده های نفتی از نوع گاز مایع به ارزش تقریبی بیش از ۱۶ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک دستگاه تانکر کشنده توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

