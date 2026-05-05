جهش ۵۰ درصدی سرانه فضای آموزشی خاش با احداث ۶۰۰ کلاس درس

به گزارش خبرنگار مهر، میثم لکزایی صبح سه شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان خاش ضمن تجلیل از مقام معلم، از اجرای طرحهای بیسابقه عمرانی خبر داد و گفت: با تکمیل ۳۰۰ کلاس درس جدید ظرفیت آموزشی این شهرستان ۱۸ هزار نفر افزایش یافته و نیمی از نیاز کل منطقه پوشش داده میشود.
مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان با تبریک هفته معلم و گرامیداشت یاد شهدای دانشآموزبیان کرد: آموزش زیربنای توسعه است و اگر خواهان تحول در استان هستیم باید مسیر دانایی را هموار کنیم و کالبد فیزیکی مدارس با ایثار معلمان جان میگیرد ما نیز متعهد به فراهم کردن بهترین فضا برای این عزیزان هستیم.
وی با ارائه گزارشی از روند فعالیتها از سال ۱۴۰۰ به بعد ادامه داد: در ۵ سال گذشته بیش از ۱۰۰ پروژه آموزشی با ۳۰۰ کلاس درس در خاش تحویل شده است که در حال حاضر نیز ۳۰۰ کلاس درس دیگر با تأمین اعتبار کامل در دست اجرا است که با بهرهبرداری از این ۶۰۰ کلاس بیش از ۱۸ هزار نفر دانش آموز به ظرفیت فضاهای آموزشی شهرستان اضافه می شود .
لکزایی از اختصاص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع در اختیار نماینده مردم خاش خبر داد و تأکید کرد: مجموعه نوسازی نیز معادل این رقم را مشارکت خواهد کرد و همچنین در حوزه تجهیزات، علاوه بر توزیع امکانات برای ۲۰ هزار دانشآموز خاشی در سالهای اخیر (شامل ۵۰۰ سیستم رایانه و ۲۰۰ دستگاه کپی)، کاروان جدید تجهیزات استان برای ۱۵ هزار دانشآموز دیگر در پایان این هفته راهی مدارس میشود که سهم خاش در آن ویژه خواهد بود.
مدارس استان نیروگاه خورشیدی می شوند
وی با تأکید بر ایمنی مدارس بیان کرد: امسال با اتمام طرحهای گازرسانی، پرونده سیستمهای گرمایشی و سرمایشی غیراستاندارد در خاش بسته خواهد شد و همچنین طرح نصب نیروگاههای خورشیدی بر پشتبام ۷۸۰ پروژه آموزشی استان در حال برنامهریزی است که علاوه بر پدافند غیرعامل درآمد فروش برق آن مستقیماً صرف هزینههای آموزشی همان مدرسه میشود.
مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان در پایان با تمجید از پویش «هر طایفه، یک مدرسه» همراهی ویژه شهرداری خاش در تأمین زمین پروژههایی که بیش از ۶ سال متوقف مانده بود، قدردانی کرد و گفت: ما آمادگی داریم پروژههای نیمهتمام دولتی را با مشارکت ۵۰ درصدی خیرین در کوتاهترین زمان تکمیل و به چرخه آموزش وارد کنیم.
