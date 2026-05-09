کشف ۲۲ تن ایزوگام قاچاق در نیمروز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا دلیری صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران ایست بازرسی سفید آبه شهرستان نیمروز حین کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه تریلی کشنده مشوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: مأموران پلیس در بازرسی به عمل آمده از این خودرو مقدار ۲۲ تن ایزوگام قاچاق را کشف که ارزش ریالی این محموله طبق نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورده شده است.

وی تصریح کرد: در این رابطه یک خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر که با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.