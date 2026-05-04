به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران از ثبت چهار زمین‌لرزه متوالی در منطقه سفیدآبه استان سیستان و بلوچستان خبر داد که بزرگترین آن به بزرگی ۵.۱ بوده است.

جزئیات زمین‌لرزه‌ها به شرح زیر اعلام شده است:

- ساعت ۱۴:۲۰:۴۴ – بزرگی ۳.۳ (این رویداد در مختصات ۳۳.۵۰۲ رخ داده که خارج از محدوده سفیدآبه است)

- ساعت ۱۵:۰۴:۴۵ – بزرگی ۳.۳ – عمق ۱۰ کیلومتر – سفیدآبه

- ساعت ۱۶:۳۰:۲۳ – بزرگی ۳.۷ – عمق ۶ کیلومتر – سفیدآبه

- ساعت ۱۶:۴۷:۴۵ – بزرگی ۵.۱ – عمق ۱۲ کیلومتر – سفیدآبه

- ساعت ۱۷:۱۹:۳۷ – بزرگی ۳.۷ – عمق ۱۳ کیلومتر – سفیدآبه

قوی‌ترین زمین‌لرزه با بزرگی ۵.۱ در مقیاس امواج درونی زمین، در عمق نسبتاً کم ۱۲ کیلومتری سطح زمین رخ داده که از نظر لرزه‌ای حائز اهمیت است. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که این زمین‌لرزه در برخی مناطق هم‌جوار سفیدآبه نیز احساس شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر، از خسارات احتمالی جانی یا مالی گزارشی واصل نشده است.