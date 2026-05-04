جهانساز: ۱۵ هزار تن برگ سبز چای از بهره برداران خریداری شد

حبیب جهانساز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات میزان خریداری شده چای اظهار کرد: از مجموع ۱۵ هزار تن برگ سبز چای خریداری شده، تاکنون سه هزار تن چای خشک در کارخانه‌های چای‌سازی استحصال و فرآوری شده است.

وی با بیان اینکه فرآیند خرید برگ سبز چای همچنان ادامه دارد، افزود: ارزش اقتصادی برگ سبز خریداری شده توسط کارخانه‌ها، معادل ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم نشان‌دهنده نقش مهم این بخش در اقتصاد کشاورزی منطقه است.

رییس سازمان چای کشور با تأکید بر تأثیر مستقیم کیفیت برگ سبز بر قیمت نهایی محصول، از چایکاران استان‌های گیلان و مازندران خواست در هنگام چیدن برگ سبز چای نهایت دقت را داشته باشند.

جهانساز در پایان تصریح کرد: هرچه برگ سبز چای با کیفیت‌تر و مطابق با استانداردهای تعیین‌شده برداشت شود، چایکاران از قیمت بالاتری بهره‌مند خواهند شد و این موضوع به سود هر دو طرف (تولیدکننده و کارخانه) خواهد بود.