حفظ ۳.۵ میلیارد مترمکعب آب، اولویت فوری دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی، شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد احیای دریاچه ارومیه با تشریح آخرین وضعیت این دریاچه، گفت: در حال حاضر حدود ۳.۵ میلیارد مترمکعب آب در دریاچه ارومیه وجود دارد و مهمترین اولویت در شرایط فعلی، حفظ این حجم آب و جلوگیری از هدررفت آن بهویژه از طریق تبخیر است.
وی با بیان اینکه هرگونه غفلت در مدیریت منابع، میتواند زحمات چند سال گذشته در حوزه احیای دریاچه را تحتالشعاع قرار دهد، افزود: نباید اجازه داد منابع موجود بهسادگی از دست برود؛ مدیریت صحیح منابع آبی در حوضه دریاچه ارومیه یک ضرورت اجتنابناپذیر است و همه دستگاههای اجرایی باید در این زمینه هماهنگ عمل کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به راهکارهای تحقق پایداری دریاچه، تصریح کرد: استفاده از روشهای نوین آبیاری، توسعه کشت محصولات کمآببر و برنامهریزی برای افزایش تدریجی ورودی آب به دریاچه، از جمله اقداماتی است که میتواند در یک بازه چندساله، وضعیت دریاچه ارومیه را به سطح پایدار برساند.
محمدی با تأکید بر اینکه حفظ آب موجود تنها بخشی از مسیر احیای دریاچه است، ادامه داد: اگر بتوانیم ضمن جلوگیری از تبخیر و هدررفت آب فعلی، روند افزایشی ورودیها را نیز مدیریت کنیم، امید میرود در سالهای آینده شاهد بهبود ملموس شرایط دریاچه ارومیه باشیم.
وی تغییر نگاه به مصرف آب در بخش کشاورزی را یکی از پیششرطهای موفقیت در این مسیر دانست و گفت: بدون اصلاح الگوی مصرف، بهویژه در بخش کشاورزی، و جایگزینی کشتهای پرمصرف با محصولات کمآببر، دستیابی به پایداری دریاچه ممکن نخواهد بود.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی در اجرای برنامههای احیای دریاچه، اظهار کرد: حفظ و احیای دریاچه ارومیه نیازمند عزم جدی، هماهنگی بینبخشی و تداوم سیاستهای علمی در مدیریت منابع آب است و هرگونه تصمیم مقطعی و ناهماهنگ، میتواند روند احیاء را با چالش مواجه کند.
محمدی در پایان خاطرنشان کرد: ستاد احیای دریاچه ارومیه بر اجرای دقیق مصوبات، پایش مستمر وضعیت منابع آب و تداوم اقدامات کاهشدهنده تبخیر تأکید دارد و انتظار میرود با همراهی مردم، کشاورزان و مسئولان، این پهنه آبی مهم شمالغرب کشور به وضعیت پایدار و قابلقبول برسد.
نظر شما