رستگاری: تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۹۰ متر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رستگاری ظهر یکشنبه در نشست شورای راهبری ستاد احیای دریاچه ارومیه برگزار شد، اظهار کرد: امروز سطح تراز دریاچه ارومیه به ۱۲۷۰.۹۰ وسعت دریاچه به دو هزار و ۸۸۰ کیلومتر مربع و حجم آن نیز به ۳.۵۳ میلیارد مترمکعب رسیده که نشان دهنده بهبود نسبی دریاچه است.

وی از افزایش ۸۱ درصدی بارش ها نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته و ۳۴ درصدی بلندمدت در استان خبر داد و گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ۴۱۰ میلی‌متر بارش در این استان ثبت شده که این میزان نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۸۱ درصد و بلندمدت ۳۴ افزایش داشته است.

رستگاری به احیا و پرشدگی تالاب های استان به دلیل افزایش بارش ها در سال جاری اشاره کرد و افزود: برای هدایت آب به سمت دریاچه ارومیه لایروبی انهار، سردهنه ها و پایش مستمر انهار در دستور کار قرار گرفته است.

۹۰ درصد آب در حوزه کشاورزی مصرف می شود

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان غربی اضافه کرد: برای لایروبی مسیرهای منتهی به دریاچه ارومیه ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که ۴۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

رستگاری خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از سه برابر نسبت به سال گذشته در این زمینه پایش صورت گرفته است و از ابتدای فروردین ماه تاکنون اندازه یک سال گذشته عملکرد داشته ایم.

وی گفت: همچنین از ۲۰ بهمن ماه سال گذشته تاکنون با حداکثر دبی رهاسازی به سمت دریاچه ارومیه در حال انجام است و این روند تا مردادماه ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی یادآورشد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد مصارف آب در این استان مربوط به حوزه کشاورزی است،گفت: ترویج و فرهنگ‌سازی برای کاهش راندمان مصرف آب بسیار مهم است.

ورود ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب از شرق دریاچه ارومیه

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: میزان کم بارش‌ها و تمرکز سیلاب‌ ها را از دلایل کم بودن میزان ورود آب از آذربایجان شرقی به دریاچه ارومیه اعلام کرد.

یوسف غفارزاده به ورود ۱۷۰ میلیون متر مکعب آب از شرق دریاچه اشاره و خاطرنشان‌ کرد: این روند ادامه دارد.

وی اولویت قرار دادن سردهنه‌سازی در نهرهای اصلی هر ۲ استان را مهم دانست و افزود: ۲۴۱ کیلومتر لایروبی، بازگشایی و اصلاح مسیر رودخانه‌ها منتهی به دریاچه ارومیه انجام شده است.

غفارزاده با اشاره به اینکه همه چاه‌های کشاورزی استان از مهرماه تا فروردین ماه مسدود می‌شود، گفت: در استان ۱۹ هزار و ۵۷۹ چاه داریم که ۶۰ درصد شامل ۱۱ هزار و ۸۱۰ چاه غیرمجاز تاکنون مسدود شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی گفت: امسال یک هزار و ۹۰۰ چاه غیرمجاز در این حوضه مسدود شده است.