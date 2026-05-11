امید در نگین آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن‌زاده، روز دوشنبه در حاشیه بازدید از دریاچه ارومیه از بهبود شرایط اکولوژیکی این دریاچه خبر داد.

وی با اشاره به وضعیت آرتمیا، این موجود را گونه‌ای بسیار مقاوم توصیف و اظهار کرد: آرتمیا توانایی حفظ حیات خود را برای سال‌ها حتی در بدترین شرایط اقلیمی دارد. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که با تداوم شرایط فعلی و بهبود وضعیت آبی، جمعیت این گونه ارزشمند نیز احیا خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خصوص آخرین وضعیت آبگیری دریاچه تصریح کرد: هرچند با فرارسیدن فصل گرما و تابستان، حجم ورودی آب به دریاچه به طور طبیعی کاهش می‌یابد، اما به لطف اقداماتی نظیر کاهش مصرف آب کشاورزی و انتقال آب از رودخانه‌ها، شرایط خشکسالی شدید سال‌های گذشته تکرار نخواهد شد.

حسن‌زاده بر برخورد قاطع با متخلفان در حوضه آبریز تأکید کرد و گفت: شرکت‌های آب منطقه‌ای در هر دو استان آذربایجان شرقی و غربی، در چارچوب برنامه‌های ستاد احیا، با جدیت مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز و کنترل برداشت‌های مازاد بر پروانه را دنبال می‌کنند و این روند با هماهنگی کامل دستگاه‌های مسئول ادامه خواهد یافت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر مدیریت منابع آبی بر پایه عقلانیت و داده‌های دقیق استوار باشد، می‌توانیم وضعیت فعلی را تثبیت کرده و زمینه را برای احیای کامل دریاچه فراهم آوریم.