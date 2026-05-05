سطح تراز دریاچه ارومیه ۱.۴۰ سانتیمتر افزایش یافت

حجت جباری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در پی بارش ها وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است، اظهار کرد: علاوه بر افزایش یک و ۴۰ سانتیمتر در برخی مناطق بستر دریاچه ۲ تا ۲.۵ متر عمق گرفته است.

وی حجم آب دریاچه ارومیه را ۳.۵ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و افزود: این میزان در مقایسه با سال های گذشته ۶ تا ۷ برابر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه را ۱۲۷۴ عنوان کرد و گفت: هم اکنون به تراز ۱۲۷۱ نزدیک می شویم که با تداوم رهاسازی و بارش ها روند بهبود دریاچه ارومیه ادامه دارد.

جباری در خصوص تداوم بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در فصل تابستان نیز گفت: هر ساله ۷۰ تا ۸۰ سانتیمتر از عمق دریاچه ارومیه تابستان به دلیل فصل گرما تبخیر می شود اما امسال اگر ۵۰ درصد از آب موجود دریاچه ارومیه تبخیر شود باز شاهد خشک شدن بالای دریاچه ارومیه نخواهیم بود.

مدیرکل خفاظت محیط زیست آذربایجان غربی برای حفظ وضعیت دریاچه ارومیه و ادامه روند احیای آن خواستار مشارکت مردم و کشاورزان منطقه شد و عنوان کرد: هم اکنون ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود که این امر ضرورت‌ مدیریت در این بخش را دو چندان می کند.

جباری تامین حق آبه دریاچه ارومیه و تثبیت کانون های گرد و غبار را از مهمترین اقدام این اداره کل در زمینه احیای دریاچه ارومیه دانست و گفت: بدون مشارکت مردم و اجرای طرح های آبیاری نوین و الگوی کشت در منطقه احیای دریاچه ارومیه با مشکل مواجه می شود.