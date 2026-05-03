مصرف آب در بخش کشاورزی شرط اصلی احیای پایدار دریاچه ارومیه است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر یکشنبه در نشست شورای راهبردی ستاد احیای دریاچه ارومیه که با حضور مدیرانی از آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار کرد: تا زمانی که مصرف آب کشاورزی حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا نکند، احیای دریاچه ارومیه دشوار خواهد بود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به فراهم بودن شرایط مناسب برای افزایش ورودی آب به دریاچه ارومیه، افزود: در صورت مدیریت صحیح منابع و کاهش مصرف آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، امسال می‌تواند نقطه آغاز احیای این دریاچه باشد.

رحمانی با اشاره به بهبود نسبی شرایط دریاچه ارومیه نسبت به ۲ سال گذشته، تصریح کرد: از دانشگاه‌ها و اساتید درخواست می‌شود عوامل مؤثر بر بهبود وضعیت این پهنه آبی را تحلیل و بررسی کنند.

استاندار آذربایجان غربی از انجام ۲۳ نوبت عملیات بارورسازی ابرها خبر داد و خاطرنشان‌کرد: برای اجرای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه به ۸ همت اعتبار نیاز است.

حال دریاچه ارومیه تابستان امسال خوب خواهد بود

استاندار آذربایجان‌غربی با بیان اینکه اکثر سدها در استان پر شده و عملا تنش‌های آبی کاهش یافته است، اضافه کرد: سدهای شهید کاظمی بوکان، مهاباد، سردشت، کانی سیب از جمله سدهایی هستند که وضعیت بسیار خوبی دارند و سد شهرچای هم در مسیر پرشدگی کامل است.

رحمانی با بیان اینکه حجم سد شهرچای ارومیه به ۱۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است، ادامه داد: با ورود آب حاصل از برف، این سد هم به وضعیت پرشدگی کامل می رسد.

رحمانی، مسیرگشایی ورودی‌های آب به دریاچه را از اقدامات موثر دولت دانست و خاطرنشان‌کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف، مسیرهای انتقال آب بازگشایی شد و این اقدام در افزایش ورودی آب از زرینه‌رود، سیمینه‌رود، باراندوز و نازلو به دریاچه ارومیه نقش مهمی داشته است.

استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت لایروبی ورودی‌های آب اظهار کرد: همه دستگاه‌ها باید برای لایروبی مسیرها بسیج شوند چرا که وضعیت فعلی دریاچه نتیجه همین اقدامات است.

رحمانی، سیاست اصلی مدیریت منابع آب را تکمیل ذخایر آب شرب سدها دانست و افزود: سدهای تامین آب شرب باید معادل مصرف دو سال استان ذخیره داشته باشند در این راستا اکنون اغلب سدها با بیش از ۹۰ درصد ظرفیت پر شده‌اند.

رحمانی همچنین بر نقش رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اساتید در ترویج الگوی صحیح کشت تاکید کرد و گفت: همه باید برای فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه مدیریت منابع آب پای کار بیایند.

الگوهای کشت جایگزین باید با رویکردی کارشناسی و با همکاری این وزارتخانه‌ها انجام شود

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست، بر ضرورت مدیریت مصرف آب در بخش‌های خانگی و صنعتی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه استان‌های آذربایجان شرقی و غربی از استان‌های کشاورزی محور هستند، اظهار کرد: حل مسئله کمبود آب تنها با صدور دستور امکان‌پذیر نیست و باید راهکارهای جایگزین مشخصی برای کشاورزان در نظر گرفته شود.

محمدی همچنین خواستار تغییر جدی در الگوی کشت در منطقه شد و تصریح کرد: نمی‌توان تنها با شعار دادن مسئله را حل کرد. باید برای کشاورزان، کشت جایگزین و منابع لازم را فراهم کنیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم ورود وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو برای پیشبرد اهداف تغییر الگوی کشت و احیای دریاچه ارومیه تاکید و خاطرنشان‌کرد: احیای دریاچه ارومیه و اجرای الگوهای کشت جایگزین باید با رویکردی کارشناسی و با همکاری این وزارتخانه‌ها انجام شود.

وی با اشاره به نیاز آذربایجان شرقی به اجرای پروژه‌های آبیاری نوین، خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه‌ها در این استان، ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

۴۷۰ میلیون مترمکعب آب وارد دریاچه ارومیه شده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز در ادامه از افزایش تراز دریاچه ارومیه خبر داد و اظهار کرد: با ورود آب شیرین، نمک موجود در دریاچه ارومیه نیز حل می‌شود.

حجت جباری با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه در مقایسه با سال‌های ۹۲-۹۳، گفت: وضعیت کنونی دریاچه ارومیه در مقایسه با سال‌های مذکور کاملاً معکوس شده است؛ به طوری که میزان رسوبات در بخش شمالی دریاچه کمتر و در بخش جنوبی بیشتر مشاهده می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در سال گذشته، ۴۷۰ میلیون مترمکعب آب به این دریاچه وارد شده، تصریح کرد: ۹ نقطه برای ایجاد آبگیر مصنوعی به منظور تأمین آب حیات وحش در جزایر دریاچه ارومیه پیش بینی شده است‌ که ۸۰درصد از آنها از منابع آبی دریاچه صرفاً از طریق بارندگی تأمین شده است.