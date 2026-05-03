رحمانی: اتاق تجارت ترکیه و اربیل در آذربایجان غربی فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی یکشنبه شب در نشست بررسی فرصتهای توسعه اقتصادی استان با حضور تجار و نمایندگان تشکلهای اقتصادی، از فعال شدن اتاق تجارت ترکیه و اربیل در استان و انتقال میز تجارت ترکیه از سازمان توسعه تجارت به ارومیه خبر داد و گفت: باید زمینه تسهیل تجارت مرزی بیش از پیش فراهم شود.
استاندار آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه تقویت تشکلهای اقتصادی یک ضرورت برای پیشرفت استان است، گفت: ظرفیتهای مرزی به تنهایی میتواند موتور محرک تحول اقتصادی استان باشد و باید از این مزیت به شکل ملی بهرهبرداری شود.
رحمان با بیان اینکه بیشترین جلسات استانداری به موضوع مرز اختصاص یافته است، اظهار کرد: مرز برای پیشرو شدن و تحول استان کفایت میکند و اگر آذربایجانغربی هیچ مزیت دیگری هم نداشته باشد، همین ظرفیت مرزی برای توسعه آن کافی است.
استاندار آذربایجانغربی ادامه داد: سال گذشته سهمیه پیلهوری استان به طور کامل جذب شد اما سهمیه منطقه آزاد حتی به ۵۰ درصد هم نرسید که با توجه به قول مساعد مسئولان مربوطه، پیگیر جبران آن هستیم.
کولبران، پیله وران و فعالان اقتصادی حمایت می شوند
رحمانی با تأکید بر حمایت از کولبران، پیلهوران و فعالان اقتصادی گفت: هر طرح و برنامهای که در چارچوب قانون ارائه شود، مورد حمایت قرار میگیرد و همه باید در فعالسازی رویههای تجاری جدی باشند.
وی با اشاره به ورود استان به بهرهبرداری از ظرفیت دو معدن با همکاری قوه قضاییه افزود: اعتبارات و امکانات این معادن برای توسعه زیرساختها و آبادانی روستاهای منطقه هزینه میشود و تداوم این روند میتواند طی دو سال آینده تحول چشمگیری ایجاد کند.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه سه شهرستان استان دارای رویه تجاری هستند و شهرستانهای شمالی نیز از مزیت منطقه آزاد برخوردارند، گفت: پیگیر بهرهمندی سایر شهرستانها از این ظرفیتها هستیم.
رحمانی از برنامهریزی برای توسعه حوزه پوشاک، سنگهای قیمتی و فرآوری میوه خشک خبر داد و اضافه کرد: در هر مرز استان ایجاد بازارچه، شهرک تولیدی و زیرساختهای لجستیکی ضروری است.
وی محور ایواوغلی–بازرگان را مسیری ملی دانست و گفت: تأمین اعتبار این محور نباید صرفاً استانی باشد و نیازمند نگاه ویژه ملی است.
آذربایجانغربی پیشران تجارت ملی و دروازه ارتباط ایران با اوراسیا
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به دیدار با وزیر تجارت ترکیه افزود: با توجه به برخی محدودیتهای وارداتی، مقرر شد افزایش تردد کامیونها در دستور کار قرار گیرد؛ مرزهای استان دروازه ای به سوی توسعه تجارت با کشورهای اروپایی بوده و با نگاه مثبت همسایگان میتوان از این فرصت بهره برد.
رحمانی با اشاره به ظرفیت توافقنامه اوراسیا اظهار کرد: تعرفه ترجیحی میان ایران و کشورهای عضو اوراسیا فرصت مناسبی است که تجار باید از آن استفاده کنند و آذربایجانغربی میتواند محور این همکاریها باشد.
وی با اشاره به تصمیمات شورای تأمین استان در روزهای نخست جنگ برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات امدادی افزود: مهمترین اقدام در این شرایط، جلوگیری از تعطیلی تولید است و برخی مصوبات استانی در این حوزه به صورت کشوری ابلاغ شد.
رحمانی کمبود کامیون در بخش حملونقل، ضرورت تنظیم بازار و افزایش تولید را از چالشهای پیشرو عنوان کرد و افزود: افزایش ارتباطات بینالمللی تشکلهای اقتصادی و پویاتر شدن مرزها ضروری است.
استاندار آذربایجانغربی درباره احیای دریاچه ارومیه نیز گفت: مشارکت مردم در لایروبی و پاکسازی مسیر رودخانهها قابل تقدیر است و بدون حضور جدی و اقناع افکار عمومی، حل مسائل استان ممکن نیست.
در پایان این نشست، فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان استان از حمایتها و تلاشهای مدیریت استان برای تسهیل و روانسازی مسیر تولید و صادرات قدردانی کردند.
نظر شما