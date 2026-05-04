۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷

دستگیری فرد مرتبط با رسانه‌های معاند در ارزوئیه

کرمان- فرمانده انتظامی ارزوئیه از دستگیری یک فرد مرتبط با رسانه های معاند در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل نامجو، گفت: مأموران یگان امداد این فرماندهی در جریان اجرای طرح کنترل محورهای مواصلاتی، به فردی که به دلیل رفتارهای مضطرب و غیرطبیعی جلب توجه می‌کرد، مشکوک شدند که با اخذ دستور قضایی، خودرو و تلفن همراه وی مورد بازرسی قرار گرفت که طی آن چندین تصویر و ویدئو از مراکز نظامی و سایت‌های موشکی یکی از استان‌های همجوار کشف شد.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داد این محتوا با هدف ارسال برای رسانه‌های معاند تهیه شده است. متهم بلافاصله دستگیر و تحویل مراجع قانونی شد.

سرهنگ نامجو از شهروندان خواست: هرگونه مورد مشکوک و همچنین هر نوع عکس‌برداری از اماکن حساس و نظامی را در اسرع وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

