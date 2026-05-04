۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

گزارش عراقچی به کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد مذاکرات ایران - آمریکا

سید عباس عراقچی با حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارش جامعی از تحولات عرصه سیاست و روابط خارجی از آغاز جنگ تحمیلی در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا کنون ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز دوشنبه، با حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارش جامعی از تحولات عرصه سیاست و روابط خارجی و فراز و نشیب‌های دیپلماتیک از آغاز جنگ تحمیلی در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست دیدگاه‌های کشورمان و نیز مواضع سایر کشورها را برای نمایندگان تبیین کرد.

عراقچی همچنین نمایندگان ملت را در جریان طرح‌ها و پیشنهادات مطرح‌ شده در مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام‌آباد و آخرین روندهای مرتبط با روند دیپلماتیک و تلاش‌های جاری برای خاتمه جنگ تحمیلی قرار داد.

وزیر امور خارجه با تحلیل از فداکاری و مقاومت بی‌نظیر نیروهای مسلح و حضور هوشمندانه مردم شریف ایران در خیابان‌ها و میادین تأکید کرد که با ایستادگی، شجاعت و غیرت مثال‌زدنی ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران در جایگاه بازیگری بسیار مقتدر برای صیانت از منافع و حقوق ملت ایران ظاهر شده است.

در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن تقدیر از تلاش‌های دستگاه سیاست خارجی در دوره جنگ تحمیلی، نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را پیرامون موضوعات و چشم‌انداز مذاکرات مطرح نموده و تأکید کردند که دستگاه دیپلماسی باید با روحیه‌ای جهادی و رویکردی مبتکرانه از تمام توان و ظرفیت خود برای تامین منافع و حقوق حقه ایران استفاده کند.

    کرامت سلیمی IR ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      0 0
      پاسخ
      ترامپ هرگز نمی تواند پاسخ شفاف و صریحی به سوالات در باره مذاکره با ایران بدهد و مدام حرفهای متناقض می زند. تناقض درحرفهای ترامپ نشان می دهد که ریگی به کفش ترامپ است و ترامپ نگران یک موضوع مهم می باشد و از لو رفتن یک موضوع می ترسد. رسانه ها باید به این نکته توجه کنند که نقطه ضعف ترامپ در مذاکره با ایران چیست؟؟؟؟؟؟؟؟ چرا رییس جمهور امریکا که صاحب بزرگترین زرادخانه نظامی و پیشرفته ترین نیروی هوایی جهان است قادر به قدرت نمایی واقعی نیست و در جا می زند.

