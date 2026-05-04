گزارش عراقچی به کمیسیون امنیت ملی مجلس در مورد مذاکرات ایران - آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه امروز دوشنبه، با حضور در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گزارش جامعی از تحولات عرصه سیاست و روابط خارجی و فراز و نشیب‌های دیپلماتیک از آغاز جنگ تحمیلی در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون ارائه کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست دیدگاه‌های کشورمان و نیز مواضع سایر کشورها را برای نمایندگان تبیین کرد.

عراقچی همچنین نمایندگان ملت را در جریان طرح‌ها و پیشنهادات مطرح‌ شده در مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام‌آباد و آخرین روندهای مرتبط با روند دیپلماتیک و تلاش‌های جاری برای خاتمه جنگ تحمیلی قرار داد.

وزیر امور خارجه با تحلیل از فداکاری و مقاومت بی‌نظیر نیروهای مسلح و حضور هوشمندانه مردم شریف ایران در خیابان‌ها و میادین تأکید کرد که با ایستادگی، شجاعت و غیرت مثال‌زدنی ملت ایران، جمهوری اسلامی ایران در جایگاه بازیگری بسیار مقتدر برای صیانت از منافع و حقوق ملت ایران ظاهر شده است.

در این نشست، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، ضمن تقدیر از تلاش‌های دستگاه سیاست خارجی در دوره جنگ تحمیلی، نقطه نظرات و دغدغه‌های خود را پیرامون موضوعات و چشم‌انداز مذاکرات مطرح نموده و تأکید کردند که دستگاه دیپلماسی باید با روحیه‌ای جهادی و رویکردی مبتکرانه از تمام توان و ظرفیت خود برای تامین منافع و حقوق حقه ایران استفاده کند.