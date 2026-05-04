۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۳۰

رئیس جمهوری لبنان از دیدار با نتانیاهو صرف نظر کرد

رئیس‌جمهور لبنان با تأکید بر ادامه مسیر دیپلماسی و آمادگی کشورش برای مذاکرات گفت که زمان برای دیدار با نتانیاهو مناسب نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان بدون توجه به خواست گروه‌های مختلف در لبنان برای مخالفت با مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی اعلام کرد: بازگشتی از مسیر مذاکرات وجود ندارد، چرا که گزینه دیگری در دست نیست.

وی تأکید کرد: زمان برای دیدار با نتانیاهو مناسب نیست.

رئیس‌جمهور لبنان افزود: در روزهای آینده گفت‌وگوهای مقدماتی با سفیر ما در واشنگتن انجام خواهد شد که زمینه‌ساز آغاز مذاکرات با نظارت آمریکا خواهد بود.

عون برای جلب نظر رییس جمهوری آمریکا مدعی شد: لبنان مورد توجه شخصی رئیس‌جمهور ترامپ قرار دارد و این فرصتی مهم است که باید از آن استفاده کنیم.

رئیس‌جمهور لبنان بدون توجه به مخالفت لبنانی ها با رژیم صهیونیستی در زیر آتش این رژیم افزود: آماده‌ایم هم‌زمان با تلاش‌های آمریکا، روند مذاکرات را تسریع کنیم.

عون گفت: اهداف هرگونه مذاکره شامل خروج اسرائیل از اراضی اشغالی ما و بازگرداندن اسراست.

رئیس‌جمهور لبنان افزود: تأکید ما انتخاب مسیر دیپلماسی است، چرا که گزینه جنگ به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.

    • احمد IR ۰۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      هدف اسرائیل اینه که حکومت ایران روازبین ببره وکشور روتجزیه وتضعیف کنه تاباخیال راحت به کشورهای اطرافش حمله کنه وطرح ایجاد اسرائیل بزرگ روتشکیل بده.متعجبم که چرا کشورهای عربی حقیقت اسرائیل رونفهمیدن؟!!
    • IR ۰۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      خاک بر سر بی غیرت دولت لبنان .
    • IR ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۵
      ریس،جمهور احمق اختیار خودتو دست دشمنت گذاشتی ترامپ به خواسته اسراییل توجه دارد نه لبنان

