رئیس جمهوری لبنان از دیدار با نتانیاهو صرف نظر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جوزف عون، رئیسجمهور لبنان بدون توجه به خواست گروههای مختلف در لبنان برای مخالفت با مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی اعلام کرد: بازگشتی از مسیر مذاکرات وجود ندارد، چرا که گزینه دیگری در دست نیست.
وی تأکید کرد: زمان برای دیدار با نتانیاهو مناسب نیست.
رئیسجمهور لبنان افزود: در روزهای آینده گفتوگوهای مقدماتی با سفیر ما در واشنگتن انجام خواهد شد که زمینهساز آغاز مذاکرات با نظارت آمریکا خواهد بود.
عون برای جلب نظر رییس جمهوری آمریکا مدعی شد: لبنان مورد توجه شخصی رئیسجمهور ترامپ قرار دارد و این فرصتی مهم است که باید از آن استفاده کنیم.
رئیسجمهور لبنان بدون توجه به مخالفت لبنانی ها با رژیم صهیونیستی در زیر آتش این رژیم افزود: آمادهایم همزمان با تلاشهای آمریکا، روند مذاکرات را تسریع کنیم.
عون گفت: اهداف هرگونه مذاکره شامل خروج اسرائیل از اراضی اشغالی ما و بازگرداندن اسراست.
رئیسجمهور لبنان افزود: تأکید ما انتخاب مسیر دیپلماسی است، چرا که گزینه جنگ به نتیجه مورد انتظار نرسیده است.
