۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۰۲

حملات موشکی و خمپاره‌ای حزب‌الله به مواضع نظامیان صهیونیست

حزب‌الله لبنان از حملات موشکی و خمپاره‌ای به مواضع نظامیان صهیونیست در شهر «البیاض» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که تجمع خودروها و نظامیان صهیونیست را در شهر البیاض در جنوب لبنان هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای قرار داده است.

حزب‌الله تاکید کرد که این حملات موفقیت‌آمیز بوده است.

رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه ۳ مه ۲۰۲۶ نیز با یک حمله پهپادی، تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در شهر البیاض به طور مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

از زمان برقراری آتش‌بس در لبنان، رژیم صهیونیستی بارها آن را نقض کرده و حزب‌الله لبنان نیز با عملیات‌های نظامی مختلف به این نقض آتش‌بس پاسخ داده است.

    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      حق بر باطل پیروز است !
    • IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
      تا جنگ ادامه داره به حزب الله کمک کنید تا اسرائیل را نابود کند و دنیا از شر او خلاص شود

