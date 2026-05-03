به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزبالله لبنان اعلام کرد که تجمع خودروها و نظامیان صهیونیست را در شهر البیاض در جنوب لبنان هدف حملات موشکی و توپخانهای قرار داده است.
حزبالله تاکید کرد که این حملات موفقیتآمیز بوده است.
رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه ۳ مه ۲۰۲۶ نیز با یک حمله پهپادی، تجمع خودروها و نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در شهر البیاض به طور مستقیم مورد اصابت قرار دادند.
از زمان برقراری آتشبس در لبنان، رژیم صهیونیستی بارها آن را نقض کرده و حزبالله لبنان نیز با عملیاتهای نظامی مختلف به این نقض آتشبس پاسخ داده است.
