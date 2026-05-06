شرط جوزف عون برای دیدار با نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجمهوریه، جوزف عون رئیس جمهور لبنان به میشل عیسی سفیر آمریکا در بیروت گفت که تا زمانی که مذاکرات لبنان و رژیم صهیونیستی به توافق منجر نشود، با بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم دیدار نخواهد کرد.

عون همچنین به سفیر آمریکا گفته است که هرگونه توافق با تل آویو باید شامل توقف پایدار حملات و عقب‌نشینی این رژیم از مناطق اشغالی لبنان و آزادسازی اسرا باشد و پس از آن نیز بازسازی لبنان آغاز شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این ابراز امیدواری کرده بود میزبان دیدار جوزف عون و بنیامین نتانیاهو در واشنگتن باشد.

با این حال ابهامات درباره سفر عون به آمریکا همچنان پابرجا است و مقامات لبنانی بارها تاکید کرده‌اند چنین دیداری در شرایط کنونی برگزار نخواهد شد هرچند گفتگوی مستقیم بین سفیران لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن با حضور مقامات امریکایی عملا آغاز شده است.